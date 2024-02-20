Немає точної інформації про те, коли може закінчитися посилена блокада кордону. Водночас є деякі дані, які свідчать про те, що вона триватиме ще кілька тижнів. Детальніше про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Коли може закінчитися блокада кордону

Нове блокування польсько-українського кордону розпочалось ще 9 лютого. На жаль, достеменно невідомо, коли ситуація може внормуватися.

Перевіреної інформації (про зупинку мітингів – 24 Канал) ми не маємо, але у відкритих джерелах бачимо, що польські мітингувальники зазначали, що їхні дії триватимуть до 9 – 10 березня,

– зауважив Андрій Демченко.

Зараз польські мітингувальники масштабувалися та почали блокувати рух і для вантажівок, і для інших категорій автомобілів. Від 20 лютого вони перейшли до тотальної блокади кордону.

"За інформацією від наших польських колег, на окремих напрямках були чіткі терміни, коли це може закінчитися. Але, наприклад, про пункт "Шегині" ми не мали даних, але я сподіваюся, що ці дії припиняться протягом сьогоднішнього дня. Принаймні, не блокуватимуть рух для звичайних людей, які перетинають кордон", – наголосив Демченко.

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