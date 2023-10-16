Топлива, питающее больницы Газы, хватит всего на 24 часа, – ООН
Источник:CNN
Израиль продолжает блокировать поставки электроэнергии и еды в Сектор Газа. В ООН предупреждают о катастрофических последствиях такого решения.
9 октября Израиль начал блокаду Сектора Газа, лишив регион поставки электричества, продовольствия, воды и газа. Впоследствии в стране заявили, что блокада будет продолжаться, пока боевики не освободят всех заложников.
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Больницы останутся без топлива
В ООН продолжают указывать на ужасный гуманитарный кризис в Секторе Газы, вызванный блокадой. Там заявили, что через 24 часа в местных больницах закончится топливо.
Отключение резервных генераторов поставит под угрозу жизни тысячи пациентов,
– заявили в организации.
Нехватка лекарств, воды и пищи
Кроме проблем с топливом, жители Сектора Газы уже столкнулись с серьезной нехваткой продовольствия и медикаментов.
Газа душат, и кажется, что мир сейчас потерял человечность. Если мы посмотрим на проблему воды – мы все знаем, что вода – это жизнь – в Газе заканчивается вода, и в Газе заканчивается жизнь,
– сказал Филипп Лаццарини, генеральный комиссар UNRWA.
Несколько дней назад Израиль заявил о возобновлении водоснабжения на юге Сектора Газа. Лаццарини отметил, что в ООН пока не могут подтвердить эту информацию. Впрочем, он указал, что восстановление воды не распространится на все нуждающиеся в ней регионы.
Он призвал к немедленному прекращению боевых действий, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы, снятие блокады и создание гуманитарного коридора для обеспечения основных поставок, таких как топливо, вода, продовольствие и медикаменты.
Противостояние Израиля и ХАМАС: что известно
- За последние сутки ЦАХАЛ нанес удары по 250 объектам ХАМАС в Секторе Газы и ликвидировал высокопоставленного командира Муатаза Ида.
- Джо Байден обратился в Израиль с призывом не оккупировать Сектор Газа. Это, по его словам, стало бы серьезной ошибкой. В то же время, президент США поддержал ликвидацию группировки террористов ХАМАС.
- Госсекретарь США Блинкен анонсировал открытие КПП для жителей Газы. Он будет размещаться в Египте и это будет КПП "Рафах".
- Ранее Израиль призвал жителей северной части Сектор Газа эвакуироваться на юг региона. В ООН раскритиковали это решение.
- ЦАХАЛ планировал начать наземную операцию против ХАМАС на выходных, впрочем, был вынужден ее отложить из-за плохих погодных условий.