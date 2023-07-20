"Не дипломатическое заявление": в Польше разозлились из-за твита Шмыгаля о блокаде зерна

В Польше отреагировали на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о блокаде зерна. Так, после заседания Совета ЕС заместитель главы польского МИД Павел Яблонский назвал твит главы Кабмина – "недипломатическим заявлением".

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя. Кроме того, Яблонский заявил, что Польша значительно помогает Украине после того, как на нее полномасштабно напала российская армия.

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Яблонский раскритиковал твит Шмыгаля о зерне

По результатам встречи Совета ЕС заместитель министра иностранных дел Польши положительно оценил создание специального сектора в Европейском фонде мира для дальнейшей поддержки Украины.

Яблонский отметил, что еще продолжаются обсуждения всех деталей. В частности, в Варшаве считают, что помощь должна проходить не за счет европейских налогоплательщиков, а путем использования замороженных российских активов.

Кроме этого, сейчас ведутся дискуссии, будет ли продолжен запрет на импорт украинского зерна Еврокомиссией после 15 сентября. В Варшаве этот запрет планируется продлить в одностороннем порядке, если в Брюсселе это решение не согласуют.

Отвечая на вопросы журналистов, Яблонский отреагировал на твит премьер-министра Дениса Шмыгаля. В соцсети Шмыгаль подверг критике намерение Польши продлить запрет и назвал это недружественным шагом.

Я видел эту запись и могу сказать, что это не очень дипломатичное заявление. Польша помогает Украине в значительной степени, и все, что мы делаем для нее, мы делаем и для других союзников,

– ответил он.

Яблонский отметил, что Польша будет поддерживать Украину так, как это выгодно самой Польше. По словам замминистра, способом ведения политики должны быть "не агрессивные посты в Твиттере, а скорее защита того, что Польша действительно сделала для Украины".

"Мы всегда будем отстаивать свои интересы. Если кто-то обещает доступ на польский рынок, не посоветовавшись с польским правительством, думаю, что может произойти так, что эти обещания просто не будут выполнены", – сказал Яблонский журналистам.

В Варшаве выступают за улучшение отношений Украины с европейскими партнерами и присоединение к европейскому рынку. Однако заместитель главы МИД Польши заявил, что Польша готова защищать интересы своих фермеров, предпринимателей и потребителей.

Что известно о блокаде украинского зерна Польшей