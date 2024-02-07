На Прикарпатье женщины установили "блокпост" от ТЦК: избили мать с ребенком
Источник:Полиция Ивано-Франковской области
Во вторник, 6 февраля, около сотни жительниц села Космач, что на Ивано-Франковщине перекрыли дорогу в поселок, защищая таким образом мужчин от ТЦК. Однако в результате конфликта пострадали три человека, среди которых 6-летний ребенок.
Причиной такого инцидента стал пост в местном телеграмм-канале, в котором утверждалось, что в Космач едет ТЦК. Поэтому женщины вооружившись решили силой отбивать своих мужчин.
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Избиение женщины и ребенка
Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, жители села Космач получили ложную информацию о прибытии в их населенный пункт ТЦК. Около сотни женщин самовольно перекрыли местную дорогу и не пропускали транспортные средства.
Между гражданами произошли столкновения, в которых пострадала несовершеннолетняя и две женщины. Они были доставлены в местную больницу,
– информируют в полиции.
Как рассказала пользовательница Иванка Ванджурак, она ехала в Космач на почту, когда ее остановила толпа враждебно настроенных женщин с оружием в руках. По словам женщины, селянки начали наезжать на нее и кричать, а после требовали показать телефон. Когда Иванна возвращалась обратно, ее снова остановили. Жительницы поселка начали обвинять водителя в том, что она "наводчица военкома",
И тут начался весь ад – они начали бить машину, трясли, хотели перевернуть. Начали вытаскивать меня через окно, вырывать мне волосы и вырвали ключи из машины. Они хотели всеми способами вытащить меня из машины, Я начала кричать, что в машине ребенок – надеялась на хоть какую-то человечность,
– рассказывает женщина.
Пострадавшая отметила, что одна из разъяренных селянок просунула биту ей в окно и ударила в голову ребенка. Другая женщина в это время держала ее за волосы так, что она ничего не могла сделать. На помощь ей впоследствии пришли знакомые. Женщина рассказала, что в один момент какой-то человек закричал, что "это не та машина" и они все "попутали".
Правоохранителям удалось успокоить толпу и вскоре люди разошлись. У женщины диагностировали сотрясение мозга, а у ребенка перебой носа. Полиция ожидает результатов экспертиз от медиков для предоставления правовой квалификации события.
На Киевщине избили водителя
- Похожий инцидент, но уже на официально установленном блокпосте произошел в Киевской области. Там 30 января во время вручения повестки избили водителя фуры. Как отмечается, 55-летний мужчина сейчас в больнице с сотрясением мозга.
- Дочь пострадавшего рассказала, что работники ТЦК остановили грузовик с ее отцом и матерью. Как отмечает девушка, мужчина вежливо разговаривал и не отказывался от вручения повестки, однако военные вытащили его из машины, после чего начали бить.
- По словам девушки, мать начала снимать это, однако на нее наставили оружие с требованием немедленно удалить все материалы. Дочь добавила, что якобы полицейский, который прибыл на вызов, ничего не сделал. В ответ на эти заявления в Броварском районном управлении полиции открыли производство, а в отношении патрульного инициировали служебное расследование.