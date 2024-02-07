На Прикарпатье женщины установили "блокпост" от ТЦК: избили мать с ребенком

Во вторник, 6 февраля, около сотни жительниц села Космач, что на Ивано-Франковщине перекрыли дорогу в поселок, защищая таким образом мужчин от ТЦК. Однако в результате конфликта пострадали три человека, среди которых 6-летний ребенок.

Причиной такого инцидента стал пост в местном телеграмм-канале, в котором утверждалось, что в Космач едет ТЦК. Поэтому женщины вооружившись решили силой отбивать своих мужчин.

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Избиение женщины и ребенка

Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, жители села Космач получили ложную информацию о прибытии в их населенный пункт ТЦК. Около сотни женщин самовольно перекрыли местную дорогу и не пропускали транспортные средства.

Между гражданами произошли столкновения, в которых пострадала несовершеннолетняя и две женщины. Они были доставлены в местную больницу,

– информируют в полиции.

Как рассказала пользовательница Иванка Ванджурак, она ехала в Космач на почту, когда ее остановила толпа враждебно настроенных женщин с оружием в руках. По словам женщины, селянки начали наезжать на нее и кричать, а после требовали показать телефон. Когда Иванна возвращалась обратно, ее снова остановили. Жительницы поселка начали обвинять водителя в том, что она "наводчица военкома",

И тут начался весь ад – они начали бить машину, трясли, хотели перевернуть. Начали вытаскивать меня через окно, вырывать мне волосы и вырвали ключи из машины. Они хотели всеми способами вытащить меня из машины, Я начала кричать, что в машине ребенок – надеялась на хоть какую-то человечность,

– рассказывает женщина.

Пострадавшая отметила, что одна из разъяренных селянок просунула биту ей в окно и ударила в голову ребенка. Другая женщина в это время держала ее за волосы так, что она ничего не могла сделать. На помощь ей впоследствии пришли знакомые. Женщина рассказала, что в один момент какой-то человек закричал, что "это не та машина" и они все "попутали".

Правоохранителям удалось успокоить толпу и вскоре люди разошлись. У женщины диагностировали сотрясение мозга, а у ребенка перебой носа. Полиция ожидает результатов экспертиз от медиков для предоставления правовой квалификации события.

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