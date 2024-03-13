"Краковец" снова заблокировали: какая ситуация на польской границе
13 марта 2024, 11:31Читати новину українською
Источник:Государственная таможенная служба
На украино-польской границе продолжаются протесты польских фермеров. Протестующие снова заблокировали КПП, который ранее разблокировали.
В Польше сообщили, что 13 марта в 10:00 по варшавскому времени начались акции протеста и блокирование движения грузового транспорта перед пунктом пропуска “Корчева – Краковец”. Именно на это время там и анонсировали повторное блокирование этого КПП.
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Пассажирский транспорт движется
Блокировка "Корчевой – Краковца" предусматривает:
- ️блокирование автодороги, по которой движутся грузовики на выезд из Польши и въезд в Украину, на расстоянии до 1 километра до пункта пропуска;
- ️блокирование автомагистрали А4 на расстоянии до 500 метров до пункта пропуска (блокировка в указанном месте еще не осуществлялось).
В то же время движение пассажирского транспорта в обе стороны осуществляется беспрепятственно.
Украина ищет альтернативу
- Вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в интервью сообщил, что Украина работает над тем, чтобы альтернативных маршрутов для перевозок было больше.
- Дополнительно вице-премьер сообщил, что в конце марта откроется дополнительный совместный пункт пропуска Украины с Молдовой, а вскоре и с Румынией.
- Кубраков также сообщил, что через некоторое время начнутся первые контейнерные перевозки по Дунаю из портов Измаила и Рени. Таким образом, это дополнительно позволит Украине разгрузить границу с Польшей благодаря использованию глубоководных портов.