"Краковец" снова заблокировали: какая ситуация на польской границе

На украино-польской границе продолжаются протесты польских фермеров. Протестующие снова заблокировали КПП, который ранее разблокировали.

В Польше сообщили, что 13 марта в 10:00 по варшавскому времени начались акции протеста и блокирование движения грузового транспорта перед пунктом пропуска “Корчева – Краковец”. Именно на это время там и анонсировали повторное блокирование этого КПП.

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Пассажирский транспорт движется

Блокировка "Корчевой – Краковца" предусматривает:

️блокирование автодороги, по которой движутся грузовики на выезд из Польши и въезд в Украину, на расстоянии до 1 километра до пункта пропуска;

️блокирование автомагистрали А4 на расстоянии до 500 метров до пункта пропуска (блокировка в указанном месте еще не осуществлялось).

В то же время движение пассажирского транспорта в обе стороны осуществляется беспрепятственно.

Украина ищет альтернативу