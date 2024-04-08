США ставят под угрозу безопасность Запада, задерживая помощь Украине, – МИД Британии

Лорд Кэмерон во время своего визита в Вашингтон на следующей неделе предупредит, что США рискуют безопасностью Запада, задерживая новый пакет помощи Украине. Он также планирует призвать спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы тот остановил своих коллег-республиканцев от продолжения блокирования поддержки.

Напомним, во время своей предыдущей поездки в Вашингтон, Кэмерон сравнил тех, кто блокировал помощь, с умиротворением Гитлера в 1930-х годах. Тогда он подчеркнул, что необходимо противостоять злу, а не успокаивать диктатора.

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США ставят под угрозу безопасность Запада

На следующей неделе должен состояться визит главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Вашингтон. По информации издания, министр намерен призвать спикера палаты представителей прекратить блокирование помощи Украине.

Во время своего визита лорд Кэмерон предупредит, что США ставят под угрозу безопасность Запада, блокируя новый пакет помощи Киеву. Также министр собирается подчеркнуть тот факт, что Великобритания и Европейский Союз уже согласовали выделение средств Украине.

Во время личной встречи министр иностранных дел будет призывать спикера Палаты представителей Майка Джонсона помешать своим коллегам-республиканцам продолжать блокировать финансовую поддержку для Украины.

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