Депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады из-за разногласий по "жизненно важным вопросам"

Сегодня в парламенте нардепы сорвали очередное заседание Верховной Рады. Народные избранники не смогли прийти к согласию относительно того, за какие законопроекты следует голосовать в первую очередь.

В Верховной Раде возник спор относительно законопроектов, которые стоит рассмотреть первыми на очередном заседании. Часть депутатов, чтобы выразить свой протест взялась за блокирование трибуны.

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Почему началась "блокада"

Незадолго до того, как началось заседание парламента представитель от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко заявила, что ее фракция будет блокировать работу Верховной Рады, пока на голосование немедленно не будут вынесены "жизненно важные вопросы". Речь идет о законопроекте о запрете церквей московского патриархата, а также создание временных следственных комиссий по фортификаций и дронов.

На сегодня же рассмотрение этих вопросов в повестке дня не было предусмотрено. Геращенко заявила, что монобольшинство в Верховной Раде не впервые блокирует вынесение на голосование законопроекта ро УПЦ МП и создание ВСК по дронам и фортификаций.

Депутатов возмутило, что в повестке дня, зато, стоят законопроекты о хмеле и экспроприации земель.

Впоследствии стало известно, что народные избранники от двух фракций таки сдержали свое слово и заблокировали работу парламента.

Депутат Ярослав Железняк сообщил, что сначала в заседании Рады объявили перерыв, а потом его и вовсе пришлось свернуть из-за блокады трибуны. По словам Железняка, депутаты успели проголосовать только за два законопроекта.

"Европейская солидарность" заблокировала трибуну парламента: смотрите видео

Напомним, что 19 октября 2023 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о запрете УПЦ МП. За проголосовали 267 нардепов. Речь идет о законопроекте под номером 8371 относительно запрета религиозных организаций, связанных с Россией.