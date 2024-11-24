Блокировки продолжаются: какая ситуация на границе из-за забастовки польских фермеров

Польские фермеры утром 23 ноября снова начали забастовку на границе с Украиной. Сейчас блокировка продолжается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

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Какая ситуация на границе с Польшей 24 ноября

Сейчас польские фермеры ограничивают возможность движения для грузовиков в направлении польского пункта пропуска "Медика" – с украинской стороны это пункт пропуска "Шегини".

Блокирование границы начали около 10:00 23 ноября. По данным от польских пограничников, оно может длиться 48 часов. Впрочем, не исключено, что будет и дольше.

Сказать, что сейчас есть большие очереди из грузовиков на этом направлении я не могу. На выезд из Украины польские фермеры отметили, что не будут пропускать грузовые транспортные средства весом 3,5 тонны. И с момента, когда они начали эти свои действия, ни один грузовик не выехал из украинского пункта пропуска, потому что польская сторона их не принимает,

– подчеркнул представитель ГПСУ.

В то же время отметил, физически водителям и грузовым транспортным средствам находиться рядом с пунктом пропуска находиться не нужно. Действует электронная очередь. Система сообщит каждому, кто зарегистрировался на пересечение границы на этом направлении, в какой день и время смогут пересечь границу.

По польской стороне перед митингующими находится около 10 – 20 транспортных средств, которые ожидают возможности пройти к границе, чтобы проехать в Украину. Польские фермеры отмечали, что они будут пропускать где-то по одному грузовику в час,

– рассказал представитель.

Добавил, по информации от водителей и польских пограничников, митингующие где-то такого принципа и придерживаются.

Спикер отметил, что на момент, когда снова начались действия по блокированию границы, начались действия по блокированию, между митингующими и польским пунктом пропуска находилось около 150 грузовиков. Им удалось быстрее пересечь границу, следуя в Украину.

А тем, кто уже после 10:00 вчера ехал к границе, конечно, столкнулись с тем, что есть это осложнение для того, чтобы пересечь границу в сторону Украины в том числе,

– сказал Демченко.

Кстати, за минувшие сутки в сторону Польши через это направление прошло около 60 грузовиков. Однако, речь идет о тех транспортных средствах, которые двигались до 10 часов.

Также Демченко отметил, что существенной нагрузки на другие пункты пропуски пограничники пока не фиксируют.

Министр сельского хозяйства Польши встретится с фермерами

Заметим, польские СМИ сообщали, что в воскресенье, 24 ноября, министр сельского хозяйства Чеслав Секерский встретится с группой фермеров, которые блокируют пункт пропуска "Медика – Шегини".