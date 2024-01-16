Польские перевозчики прекратили блокаду двух пунктов пропуска с Украиной

Польские перевозчики завершили блокаду пунктов пропуска "Краковец-Корчёва" и "Рава-Русская-Гребенное". Движение грузовиков возобновлено.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины. Заметим, что протесты продолжались с 6 ноября.

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"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме. Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, по состоянию на 17.19 на въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков к. Водителей просят учесть эту информацию, планируя поездки.

Забастовка польских перевозчиков: главное

6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное".

Причина забастовок – чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

23 декабря польские фермеры прекратили блокаду пункта пропуска "Шегини-Медика".

До этого в Министерстве сельского хозяйства и развития села Польши заявили, что польско-украинскую границу не откроют для украинских товаров. Запрет на экспорт будет бессрочным.