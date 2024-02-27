Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, добавив, что наше государство не создает никаких препятствий для польского бизнеса и не запрещает ввозить товары в Украину. Более того, Украина не является для Польши транзитной страной.

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Украинский рынок нужен полякам

Прежде всего польское правительство должно разобраться с тем, что у них происходит внутри страны. Поскольку продолжается политическое противостояние. Эти процессы вредят украинско-польскому сотрудничеству. Поэтому с этим надо что-то делать.

Относительно заявлений украинской власти о защите бизнеса, то очень хорошо, что есть соответствующая реакция. Ведь Украина действует в правовом поле, она не нарушила никаких норм или соглашений.

Украина неоднократно говорила, что готова к компромиссам, которые позволят урегулировать ситуацию и успокоят фермеров по поводу появления украинской агропродукции на их рынке,

– заметил политолог.

Хотя если посмотреть на статистику, то станет понятно, что на польский рынок попадает не более 5% украинского зерна. При этом его покупают сами же польские компании. Поэтому, выступая против ввоза определенных товаров в Польшу, поляки создают проблемы для других секторов экономики, которые в этих товарах заинтересованы, потому что они выгодны.

Выгода – это основа рыночной экономики, поэтому то, что делают фермеры, мягко говоря, нарушает экономику и создает глобальные проблемы на уровне всего Европейского Союза. Украина еще имеет инструменты, которые не использовала, например, обращение к европейским комиссиям,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Встреча украинской и польской стороны, которая запланирована на март, должна быть не ознакомительной. На ней должны рассмотреть конкретные инициативы и принять решение. Затягивать эту проблему до лета точно нельзя, ведь тогда начнется новый урожай.

"Не надо забывать, что поляки экспортируют в Украину продукции минимум на 12 миллиардов долларов. В этом контексте украинский рынок для них очень важен. Но такими действиями они могут его потерять и для этого даже не надо действий от власти, достаточно реакции граждан", – отметил политолог.

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