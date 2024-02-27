Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, добавив, что наше государство не создает никаких препятствий для польского бизнеса и не запрещает ввозить товары в Украину. Более того, Украина не является для Польши транзитной страной.
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Украинский рынок нужен полякам
Прежде всего польское правительство должно разобраться с тем, что у них происходит внутри страны. Поскольку продолжается политическое противостояние. Эти процессы вредят украинско-польскому сотрудничеству. Поэтому с этим надо что-то делать.
Относительно заявлений украинской власти о защите бизнеса, то очень хорошо, что есть соответствующая реакция. Ведь Украина действует в правовом поле, она не нарушила никаких норм или соглашений.
Украина неоднократно говорила, что готова к компромиссам, которые позволят урегулировать ситуацию и успокоят фермеров по поводу появления украинской агропродукции на их рынке,
– заметил политолог.
Хотя если посмотреть на статистику, то станет понятно, что на польский рынок попадает не более 5% украинского зерна. При этом его покупают сами же польские компании. Поэтому, выступая против ввоза определенных товаров в Польшу, поляки создают проблемы для других секторов экономики, которые в этих товарах заинтересованы, потому что они выгодны.
Выгода – это основа рыночной экономики, поэтому то, что делают фермеры, мягко говоря, нарушает экономику и создает глобальные проблемы на уровне всего Европейского Союза. Украина еще имеет инструменты, которые не использовала, например, обращение к европейским комиссиям,
– подчеркнул Игорь Рейтерович.
Встреча украинской и польской стороны, которая запланирована на март, должна быть не ознакомительной. На ней должны рассмотреть конкретные инициативы и принять решение. Затягивать эту проблему до лета точно нельзя, ведь тогда начнется новый урожай.
"Не надо забывать, что поляки экспортируют в Украину продукции минимум на 12 миллиардов долларов. В этом контексте украинский рынок для них очень важен. Но такими действиями они могут его потерять и для этого даже не надо действий от власти, достаточно реакции граждан", – отметил политолог.
Что происходит на границе: актуальные новости
- Польские фермеры заблокировали движение на шести пунктах пропуска. На определенных участках они даже не пропускали автомобили и автобусы. Теперь эти виды транспорта курсируют. Что касается грузовых автомобилей, то сейчас в очереди находятся более 2 тысяч машин.
- Во время блокирования протестующие неоднократно высыпали из вагонов украинское зерно. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что реакция польской стороны была, а первые обвиняемые в вандализме уже предстали перед судом. Он добавил, что в этой ситуации заметно пророссийское влияние.
- Литовские фермеры отказались присоединяться к протесту. Они не будут блокировать движение украинского зерна и отмечают, что существенное влияние на их рынок имеет российское продовольствие. В то же время поляки заявили, что 1 марта 2024 года начнут блокаду на границе с Литвой.