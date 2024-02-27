Об этом заявил премьер на форуме "Украина. Год 2024". Денис Шмыгаль отметил, что нарушителям грозит лишение свободы, передает 24 Канал.

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Ответственность за рассыпанное зерно

Польское правительство реагирует, возбуждаются соответствующие дела, первые нарушители уже предстали перед судом, им грозит до пяти лет лишения свободы,
– заявил премьер.

Шмыгаль добавил, что протесты происходят на фоне войны, то есть есть поддержка радикальных и пророссийских политических сил на территории ЕС, в частности в Польше. Вследствие этого происходят такие случаи, как рассыпание украинского зерна.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил: "Украина ничего не нарушала, украинское зерно не попадает на польский рынок, это уже официально".

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Самая масштабная диверсия с украинским зерном в Польше

  • Заметим, что ночью 25 февраля в Польше произошла самая масштабная диверсия с нашим зерном.
  • Украинская кукуруза рассыпалась из 8 полувагонов.
  • Груз направлялся транзитом в порт Гданьск, оттуда – в другие страны мира.
  • "Украинская сторона добросовестно выполняет свои обязательства и, согласно договоренностям с польским правительством, не экспортирует некоторые виды агропродукции на территорию Польши. Это подтверждено на официальном уровне – ни зерновые, ни кукуруза, ни рапс – не остается там", – заявили в Министерстве восстановления.
  • Александр Кубраков отметил, что это 4 случай вандализма на польских железнодорожных станциях.
  • Польские СМИ писали, что 8 из 40 вагонов, которые перевозили украинское зерно в Марокко, были открыты. В результате этого примерно 160 – 180 тонн высыпалось на пути.
  • Польская полиция заявила, что неизвестные лица перерезали веревки, которые удерживали вагоны с агропродукцией на месте.
  • Часть рассыпанного зерна удалось собрать. Однако, около 30 тонн остаются на железнодорожных путях. Позже его планируют утилизировать.
  • Неиспорченную кукурузу отправили в польский порт в Гданьске. Оттуда украинское зерно направляется в Марокко.