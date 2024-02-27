Об этом заявил премьер на форуме "Украина. Год 2024". Денис Шмыгаль отметил, что нарушителям грозит лишение свободы, передает 24 Канал.

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Ответственность за рассыпанное зерно

Польское правительство реагирует, возбуждаются соответствующие дела, первые нарушители уже предстали перед судом, им грозит до пяти лет лишения свободы,

– заявил премьер.

Шмыгаль добавил, что протесты происходят на фоне войны, то есть есть поддержка радикальных и пророссийских политических сил на территории ЕС, в частности в Польше. Вследствие этого происходят такие случаи, как рассыпание украинского зерна.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил: "Украина ничего не нарушала, украинское зерно не попадает на польский рынок, это уже официально".

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