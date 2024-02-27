Про це заявив прем'єр на форумі "Україна. Рік 2024". Денис Шмигаль зазначив, що порушникам загрожує позбавлення волі, передає 24 Канал.

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Відповідальність за розсипане зерно

Польський уряд реагує, порушуються відповідні справи, перші порушники вже постали перед судом, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі,

– заявив прем'єр.

Шмигаль додав, що протести відбуваються на тлі війни, тобто є підтримка радикальних і проросійських політичних сил на території ЄС, зокрема, в Польщі. Внаслідок цього відбуваються такі випадки, як розсипання українського зерна.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков наголосив: "Україна нічого не порушувала, українське зерно не потрапляє на польський ринок, це вже офіційно".

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