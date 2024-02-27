Про це заявив прем'єр на форумі "Україна. Рік 2024". Денис Шмигаль зазначив, що порушникам загрожує позбавлення волі, передає 24 Канал.
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Відповідальність за розсипане зерно
Польський уряд реагує, порушуються відповідні справи, перші порушники вже постали перед судом, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі,
– заявив прем'єр.
Шмигаль додав, що протести відбуваються на тлі війни, тобто є підтримка радикальних і проросійських політичних сил на території ЄС, зокрема, в Польщі. Внаслідок цього відбуваються такі випадки, як розсипання українського зерна.
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков наголосив: "Україна нічого не порушувала, українське зерно не потрапляє на польський ринок, це вже офіційно".
До речі Україна чекає на відповідь Польщі на пропозицію щодо врегулювання проблем на кордоні
Наймасштабніша диверсія з українським зерном у Польщі
- Зауважимо, що вночі 25 лютого в Польщі сталася наймасштабніша диверсія з нашим зерном.
- Українська кукурудза розсипалася з 8 напіввагонів.
- Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідти – до інших країн світу.
- "Українська сторона сумлінно виконує свої зобов'язання і, згідно з домовленостями з польським урядом, не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишається там", – заявили у Міністерстві відновлення.
- Олександр Кубраков зазначив, що це 4 випадок вандалізму на польських залізничних станціях.
- Польські ЗМІ писали, що 8 з 40 вагонів, які перевозили українське зерно до Марокко, були відкриті. Внаслідок цього приблизно 160 – 180 тонн висипалося на колії.
- Польська поліція заявила, що невідомі особи перерізали мотузки, які утримували вагони з агропродукцією на місці.
- Частину розсипано зерна вдалося зібрати. Однак, близько 30 тонн залишаються на залізничних коліях. Пізніше його планують утилізувати.
- Незіпсовану кукурудзу відправили до польського порту у Гданську. Звідти українське збіжжя прямує до Марокко.