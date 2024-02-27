Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, додавши, що наша держава не створює ніяких перешкод для польського бізнесу та не забороняє їм ввозити свої товари в Україну. Щобільше, Україна не є для Польщі транзитною країною.

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Український ринок потрібен полякам

Насамперед польський уряд має розібратися з тим, що у них відбувається всередині країни. Оскільки триває політичне протистояння. Ці процеси шкодять українсько-польській співпраці. Тому з цим треба щось робити.

Щодо заяв української влади про захист бізнесу, то дуже добре, що є відповідна реакція. Адже Україна діє у правовому полі, вона не порушила жодних норм чи угод.

Україна неодноразово говорила, що готова до компромісів, які дозволять врегулювати ситуацію та заспокоять фермерів з приводу появи української агропродукції на їхньому ринку,

– заважив політолог.

Хоча якщо подивитися на статистику, то стане зрозуміло, що на польський ринок потрапляє не більше ніж 5% українського зерна. При цьому його купують самі ж польські компанії. Тож, виступаючи проти ввезення певних товарів до Польщі, поляки створюють проблеми для інших секторів економіки, які в цих товарах зацікавлені, бо вони вигідні.

Вигода – це основа ринкової економіки, тому те, що роблять фермери, м'яко кажучи, порушує економіку та створює глобальні проблеми на рівні всього Європейського Союзу. Тому Україна ще має інструменти, які не використала, наприклад, звернення до європейських комісій,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Зустріч української та польської сторони, яка запланована на березень, має бути не ознайомчою. На ній мають розглянути конкретні ініціативи й ухвалити рішення. Затягувати цю проблему до літа точно не можна, адже тоді почнеться новий врожай.

"Не треба забувати, що поляки експортують в Україну продукції мінімум на 12 мільярдів доларів. У цьому контексті український ринок для них дуже важливий. Але такими діями вони можуть його втратити й для цього навіть не треба дій від влади, достатньо реакції громадян", – наголосив політолог.

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