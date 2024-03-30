Польская сторона временно разблокировала еще один КПП: в ГПСУ рассказали детали
Ситуация на украинско-польской границе длительное время была напряженной. Стало известно, что польские протестующие разблокировали еще один контрольно-пропускной пункт.
Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что польские фермеры временно прекратили блокирование КПП "Угринов. Вероятно, блокировки не будет в период Пасхальных праздников.
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КПП будет разблокирован до 2 апреля
По словам Демченко, со 2 апреля польская сторона планирует возобновить блокировку.
Но несколько дней назад они временно разблокировали и направление пункта пропуска "Угринов". Скорее всего это на срок Пасхальных праздников, которые Польша уже будет праздновать,
– отметил спикер.
Он также отметил, что по состоянию на 30 марта заблокированными остаются два направления: "Ягодин" и "Рава-Русская". Там польские протестующие вообще не пропускают грузовики из Украины в Польшу, а в сторону Украины пропускают в направлении "Ягодина" незначительное количество машин, если сравнить с пропускной способностью этого КПП.
Например, в течение дня 29 марта пропустили около 100, одновременно за сутки в обе стороны может пропускаться около 1400 грузовых транспортных средств.
Ранее польские протестующие разблокировали "Краковец", "Шегини" и "Устилуг". Сейчас они максимально обеспечивают возможность проезда грузовиков в обе стороны.
Пока нет информации о планах по возобновлению блокирования именно этих КПП.
Шмыгаль анонсировал полное разблокирование границы
- 28 марта, в Варшаве провели очередной раунд украинско-польских межправительственных консультаций. После, на заседании Кабмина, премьер анонсировал полное разблокирование границы. Денис Шмыгаль заявил, что диалог есть.
- Шмыгаль заметил, это достаточно новый формат, который должен вывести наши отношения в очень практическую плоскость.
- Он рассказал, что наше правительство представило план деблокады границы.