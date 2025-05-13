Крупнейшее направление фактически заблокировано: в ГПСУ рассказали, какая ситуация на границе с Польшей

Польские перевозчики блокируют проезд для грузовых транспортных средств по направлению пунктов пропуска "Ягодин", "Дорогуск". Блокировщики сообщали, что за час будут пропускать одно авто в сторону Украины и одно – в сторону Польши. Для остальных ограничивается возможность нормального проезда.

Отмечалось, что перевозчики Польши не будут блокировать движение для автобусов, пересекающих границу на направлении "Ягодин – Дорохуск". Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал 24 Каналу, что также не будут ограничивать движение для гуманитарных грузов, которые движутся в сторону Украины, или других необходимых важных грузов для нашего государства.

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Ситуация на направлении "Ягодин – Дорохуск"

Андрей Демченко отметил, что ранее Украина и Польша договорились, что пункты пропуска "Ягодин" и "Дорохуск" будут переформатированы, сделаны с акцентом именно на грузоперевозки, чтобы обеспечить нормальную логистику, пересечение границы. Легковое направление там не функционирует. Все легковые автомобили были перенаправлены в другие пункты пропуска.

Крупнейшее направление, которое за сутки может пропускать от тысячи до 1 200 грузовиков в обоих направлениях, сейчас фактически заблокировано. Водители, перевозчики вынуждены искать другие направления, где они могут пересечь границу. Если по состоянию на утро 12 мая в "еЧерзи" на выезд из Украины было зарегистрировано примерно 1 400 грузовых транспортных средств, то по состоянию на утро сегодня – около 800,

– объяснил он.

В то же время на других крупных пунктах пропуска на границе с Польшей, Рава-Русская, Краковец и Шегини, значительно увеличилось количество регистраций в "еЧерзи". Это свидетельствует: украинские перевозчики ищут возможность пересечь участок границы с Польшей на других направлениях. Протестующие заявляют, что якобы украинские перевозчики как-то влияют на рынок перевозок в странах Европейского Союза.

Хотя это определенная манипуляция, потому что украинские перевозчики не могут осуществлять перевозки между странами Европы. Вместо этого они осуществляют двусторонние перевозки из Украины в страну Европы или из страны Европы в Украину,

– подчеркнул спикер.

По его словам, вероятнее всего, давлением на границу, ограничивая возможность для грузовых перевозок сейчас на этом направлении, польские перевозчики пытаются добиться для себя какой-то выгоды. Однако фактически это наносит вред и Украине, и Польше.

Напомним, ранее стало известно, что польские перевозчики снова планируют перекрыть границу с Украиной. 5 мая они анонсировали акцию протеста в пункте пропуска "Дорохуск – Ягодин".