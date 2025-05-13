Крупнейшее направление фактически заблокировано: в ГПСУ рассказали, какая ситуация на границе с Польшей
- Польские перевозчики блокируют грузовые перевозки на направлении "Ягодин – Дорохуск", пропуская только одно авто в час в обоих направлениях.
- Это заставляет водителей искать другие маршруты для пересечения границы.
Польские перевозчики блокируют проезд для грузовых транспортных средств по направлению пунктов пропуска "Ягодин", "Дорогуск". Блокировщики сообщали, что за час будут пропускать одно авто в сторону Украины и одно – в сторону Польши. Для остальных ограничивается возможность нормального проезда.
Отмечалось, что перевозчики Польши не будут блокировать движение для автобусов, пересекающих границу на направлении "Ягодин – Дорохуск". Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал 24 Каналу, что также не будут ограничивать движение для гуманитарных грузов, которые движутся в сторону Украины, или других необходимых важных грузов для нашего государства.
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Ситуация на направлении "Ягодин – Дорохуск"
Андрей Демченко отметил, что ранее Украина и Польша договорились, что пункты пропуска "Ягодин" и "Дорохуск" будут переформатированы, сделаны с акцентом именно на грузоперевозки, чтобы обеспечить нормальную логистику, пересечение границы. Легковое направление там не функционирует. Все легковые автомобили были перенаправлены в другие пункты пропуска.
Крупнейшее направление, которое за сутки может пропускать от тысячи до 1 200 грузовиков в обоих направлениях, сейчас фактически заблокировано. Водители, перевозчики вынуждены искать другие направления, где они могут пересечь границу. Если по состоянию на утро 12 мая в "еЧерзи" на выезд из Украины было зарегистрировано примерно 1 400 грузовых транспортных средств, то по состоянию на утро сегодня – около 800,
– объяснил он.
В то же время на других крупных пунктах пропуска на границе с Польшей, Рава-Русская, Краковец и Шегини, значительно увеличилось количество регистраций в "еЧерзи". Это свидетельствует: украинские перевозчики ищут возможность пересечь участок границы с Польшей на других направлениях. Протестующие заявляют, что якобы украинские перевозчики как-то влияют на рынок перевозок в странах Европейского Союза.
Хотя это определенная манипуляция, потому что украинские перевозчики не могут осуществлять перевозки между странами Европы. Вместо этого они осуществляют двусторонние перевозки из Украины в страну Европы или из страны Европы в Украину,
– подчеркнул спикер.
По его словам, вероятнее всего, давлением на границу, ограничивая возможность для грузовых перевозок сейчас на этом направлении, польские перевозчики пытаются добиться для себя какой-то выгоды. Однако фактически это наносит вред и Украине, и Польше.
Напомним, ранее стало известно, что польские перевозчики снова планируют перекрыть границу с Украиной. 5 мая они анонсировали акцию протеста в пункте пропуска "Дорохуск – Ягодин".