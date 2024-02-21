Польское правительство проведет встречу с представителями фермеров – протестующих. Как сообщает местное издание, это случится в следующий понедельник, 26 февраля.

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Поиск стратегии

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что цель встречи – прийти к компромиссу с аграриями, найти стратегическое решение, которое не позволило бы повториться подобным вещам, например, через два месяца.

Колодзейчак объяснил, что в переговорах с правительством будут участвовать представители митингующих, которых они сами выберут.

До конца недели станет известно, где именно состоятся переговоры. По словам заместителя министра, это место должно быть "соответствующим значению проблемы".

Известно, что министерство сельского хозяйства уже начало собирать требования протестующих. Среди них – ограничение импорта украинских товаров в Польшу и отмена действия отдельных пунктов аграрной политики ЕС, связанных с GreenDeal.

В Варшаве говорят, что обсуждение обоих этих требований происходит на уровне ЕС. Впрочем, там не исключают возможности самостоятельного принятия решений по ограничению украинского импорта.

Обратите внимание! 21 февраля должен состояться разговор министра сельского хозяйства Чеслава Секерского со своим украинским коллегой Николаем Сольским. Поляки ожидают от украинцев готовности к сотрудничеству. Если к согласию прийти не удастся, Польша может пойти на ограничения в одностороннем порядке.

Зеленский созвал селектор по ситуации на границе с Польшей

Сегодня, по словам главы государства, на селекторе Украина определила свои по ситуации на границе с Польшей, которые будут очень быстро реализованы. Зеленский переговорил с чиновниками – вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым и Николаем Сольским.

Президент поблагодарил Еврокомиссию за ее позицию (напомним, она продолжила льготы для украинских товаров еще на год) и отметил, что либерализация торговли с ЕС должна продолжаться.

Справка: Ранее президент называл поведение поляков на границе "издевательством". Именно такой вид она имеет с передовой, где идут ожесточенные бои. Зеленский отметил, что через польскую границу проходит лишь 5 процентов украинского агроимпорта, поэтому вопрос на самом деле не "в зерне, а политике". Он призвал Варшаву сохранять принципы солидарности и не играть на руку общему врагу – Москве.