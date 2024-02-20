Польские протестующие остановили автобус: один из пассажиров был задержан неизвестными, – СМИ

По сообщениям СМИ, на пункте пересечения границы Рава-Русская - Хребенное польские протестующие остановили пассажирский автобус. Одного из пассажиров задержали неизвестные.

О происшествии сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Александр Кубраков отметил, что важна немедленная реакция польского правительства.

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Ситуация начала выходить из-под контроля: подробности инцидента

По сообщениям СМИ, на пункте пересечения границы Рава-Русская – Хребенное польские протестующие остановили пассажирский автобус. Одного из пассажиров этого автобуса задержали неизвестные лица. Предварительно, он гражданин Израиля.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сказал, что ситуация вышла за пределы цивилизованного протеста.

Ситуация уже начинает выходить из-под контроля и за пределы цивилизованного протеста. В автобусе находятся женщины и дети, которые не могут становиться заложниками любого протеста. Я отметил это во время разговора с Яцеком Северой, главой бюро нацбезопасности Польши. Это опасная картинка, которая будет полностью использована россиянами для раскола европейского единства. Мы уверены, что такие действия поддерживает абсолютное меньшинство в Польше. Уверен, польской Правительство однозначно не поддерживает подобные акции. Важна их немедленная реакция,

– сказал министр Александр Кубраков.