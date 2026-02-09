Будут идти вслепую: военный назвал 2 критических последствия блокировки Starlink для России

Блокировка Starlink не остановила штурмовые действия России, но уже влияет на то, как именно они ведутся. По данным с фронта, оккупанты продолжают наступать, однако сталкиваются с проблемами, которые постепенно снижают эффективность их атак.

Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала объяснил, что последствия ограничения спутниковой связи для противника уже заметны на тактическом уровне. По его словам, речь идет о двух ключевых эффектах, которые могут существенно изменить характер боевых действий в ближайшее время.

Какие последствия блокировки Starlink уже чувствует Россия?

Блокировка Starlink не остановила наступательные действия России, но существенно ударила по их качеству. Причина в том, что оккупанты потеряли возможность полноценно координировать действия и проводить разведку в режиме реального времени вдоль линии боевого соприкосновения.

Главный результат касается тактического уровня. Количество штурмовых действий не уменьшилось, но их эффективность падает из-за проблем со связью,

– объяснил он.

Военнослужащий отметил, что из-за осложнений со связью противник хуже корректирует действия штурмовых групп. Это напрямую влияет на потери российских подразделений и одновременно повышает результативность Сил обороны Украины.

Вниманию! Альтернативы Starlink, которые могли бы обеспечить такой же уровень управления дронами и малыми подразделениями, у российской армии пока нет. Несмотря на попытки обхода блокировки, проблема имеет общий характер и существенно затрудняет действия оккупантов вдоль всей линии фронта.

По его словам, при таких условиях уничтожение живой силы врага может только расти.

Они не имеют возможности в режиме реального времени вести такую разведку, как раньше, и это негативно влияет на штурмовые действия,

– отметил Мусиенко.

Второе следствие, по его словам, заключается в возможностях для активной обороны со стороны Украины. Проблемы со связью у противника создают условия для локальных тактических контрнаступательных действий, когда оккупанты вынуждены действовать менее слаженно и быстрее ошибаются.

Фактически они будут идти во многом вслепую, а это будет приводить к еще большим потерям противника,

– отметил он.

По состоянию на сейчас также не фиксируется использование оккупантами Starlink для ударных дронов по гражданским объектам. По его словам, это еще один сигнал, что ограничение спутниковой связи уже имеет реальные последствия для действий России на поле боя.

Какие возможности это открывает для Сил обороны Украины?

Проблемы со связью у противника создают для Украины окно возможностей в рамках активной обороны. Речь идет не о масштабных наступлениях, а о локальных тактических действиях, когда ослабленные штурмовые группы легче вытеснять с позиций. Именно в таких условиях, по его словам, подразделения Сил обороны Украины могут действовать точнее и с меньшими рисками.

Эти проблемные моменты могут быть использованы подразделениями Сил обороны для проведения действий в пределах активной обороны, в частности локальных тактических контрнаступательных действий,

– пояснил он.

Он добавил, что отдельные эпизоды на фронте уже демонстрируют такую логику. Когда противник теряет возможность оперативно корректировать свои действия и разведку, его подразделения вынуждены отходить на подготовленные позиции, а инициатива переходит к украинским военным. Это постепенный процесс, но он позволяет расширять зону контроля и поражения.

Что известно о блокировке Starlink для россиян: