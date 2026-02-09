Об этом в эфире 24 Канала рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, объяснив, что россияне засуетились и ищут готовых активировать им Starlink и передать соответствующие данные.

Россия распространяет сообщения, прикрываясь ВСУ

Экс-сотрудник СБУ отметил, что если кто-то из украинцев согласится на такое сотрудничество, то будут соответствующие последствия. По его словам, от этого российские оккупанты получат определенное продвижение на фронте.

Те, кто пойдет на такое, будут очень быстро обнаружены. Это не станет большой тайной для украинских силовиков увидеть, что у россиян работает Starlink, установить ID-номера, на кого он зарегистрирован. Они найдут условного Иванова или Петрова, где бы тот ни проживал. Тогда этот человек ближайшие 12 лет проведет в здании, где точно нет интернета,

– озвучил Ступак.

Подобные сообщения от российской стороны уже начали появляться на просторах интернета. Однако в них подло указывается, что это якобы обращение от ВСУ, тем самым Россия хочет ввести в заблуждение украинских граждан. Отмечается, что якобы украинские военные находятся где-то на позиции и не имеют возможности оперативно зарегистрировать терминал Starlink и нуждаются в помощи в верификации.

Это будет даже не мошенничество, а государственная измена, какие бы мотивы не были у человека: за деньги или кто-то попросил. Ответственность будет на вас, потому что комплекс Starlink будет зарегистрирован на вашу фамилию и имя, идентификационный код, дату рождения. Человек будет найден за считанные часы,

– объяснил Ступак.

Он подытожил, что у украинских военных предусмотрена своя процедура, каким образом регистрировать комплексы Starlink и они никогда по этому поводу к гражданским гражданам не обращаются.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что из-за блокировки Starlink противник не имеет возможности наступать малыми пехотными группами. Ранее, чтобы управлять ими с дронов и иметь коммуникацию, он использовал спутниковую связь. Трегубов прогнозирует, что россияне перейдут на радиосвязь, но это не является надежным вариантом, потому что его можно глушить.

