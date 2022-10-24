Петиция о блокировке сайта "Странаua" набрала 25 тысяч голосов

Несмотря на введенные санкции для "Страна.ua", некоторые провайдеры не заблокировали доступ к сайту, Youtube-каналу и соцсетям издания.

Возмущенные украинцы создали петицию, чтобы окончательно прекратить деятельность портала. В ней речь шла о блокировании пророссийского сайта "Страна.ua" и прекращении сотрудничества госорганов с этим изданием. И уже 24 октября петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов.

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Какие санкции ввел СНБО против издания

Автор петиции, волонтер и активист Роман Синицын, напомнил, что против издания "Страна.ua" СНБО ввел санкции. В феврале 2022 года они были расширены также и на "зеркала" сайта. Кроме того, все страницы издания в соцсетях также должны быть заблокированы.

Редакция пророссийской "Страны" создала новый ютуб-канал для обхода запретов, где продолжает манипулировать мнением украинских зрителей,

– подчеркнул Синицын.

Издание сотрудничает с оккупационными властями

Несмотря на санкции, работники издания аккредитованы на государственный пресс-тур в деоккупированную Балаклею. Автор петиции добавил, что сотрудничество государственной власти с пропагандистами, особенно в разгар российско-украинской войны, недопустимо.

Петиция о запрещении ресурса набрала необходимое количество голосов. Поэтому Зеленский должен рассмотреть вопрос о прекращении сотрудничества и полной блокировки этого пропагандистского портала на территории Украины.

Российская пропаганда в Украине: как противодействует власть

22 октября Зеленский традиционно обратился к гражданам. Президент рассказал о санкциях, ожидающих российских пропагандистов в ближайшее время. В частности, ограничения в этот раз будут касаться так называемых российских "журналистов", отрабатывающих повестку Кремля.

СНБО 30 сентября одобрил санкционный список, в который вошли многие россияне и украинцы. Среди них – 5 украинских артисток, которые поддерживали или отрицали войну в Украине.

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