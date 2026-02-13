Российские военные резко раскритиковали Кремль из-за ограничения Telegram, который является критически важным для фронта. По данным западных СМИ, оккупанты используют приложение для координации действий, передачи координат и отслеживания дронов.

В Москве же отрицают, что ограничения могут повлиять на боевые операции. Об этом сообщает The Telegraph.

Как реагируют россияне на ограничения?

Российские солдаты, военные блогеры и пропагандисты выступили с критикой власти после того, как Роскомнадзор ввел жесткие ограничения работы Telegram.

По сообщениям медиа, мессенджер широко используется оккупантами на фронте для передачи координат целей, коммуникации между подразделениями и предупреждения о приближении украинских дронов.

Ограничения вызвали особое возмущение на фоне проблем со связью у российских войск, в частности после сокращения доступа к Starlink.

Так, например, известный военный корреспондент Александр Сладков заявил, что у них нет средств, которыми они бы могли победить.

"Запад устроил нам двухдневный нокаут с отключением Starlink, а теперь мы и этот канал управления и связи прячем. Так чем именно мы должны побеждать, какими инструментами? Чушью и полевыми телефонами ТА-57 (советский проводной аналоговый аппарат)?" – сказал Сладков.

Провоенные блогеры и журналисты также предупреждают, что новые шаги Кремля могут еще больше усложнить координацию и ухудшить ситуацию на фронте.

Тысячи военнослужащих останутся без связи, что на фоне продолжающегося наступления приведет к фатальным последствиям,

– предупредил один из российских военных корреспондентов

Что говорят в Кремле?

В Кремле отвергают заявления о важности Telegram для армии. Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Telegram никак не влияет на связь на фронте.

"Я не думаю, что можно представить, что фронтовая связь обеспечивается с помощью Telegram или какого-то мессенджера. Представить такое трудно и невозможно", – сказал пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков.

В то же время ограничение Telegram является частью более широкой политики Москвы по усилению контроля над интернетом и продвижения государственных цифровых сервисов. Критики считают, что такие шаги могут ударить не только по коммуникации военных, но и по информационному пространству внутри России.

