Теперь армия России не только "слепая": по врагу нанесли неожиданный удар

Украина наносит системные удары по вражеским объектам. После поражения критически важного предприятия "Кремний Эл" на Брянщине, уже были сообщения об уничтожении системы С-300, РЛС и складов боеприпасов в Донецкой области и Крыму, но даже это не единственные потери оккупантов.

Кроме этого, стало известно о блокировании связи и серьезных проблемах с интернетом в России. Как отметил 24 Каналу оппозиционный журналист Игорь Яковенко, это лишь временные проблемы, основные – связанные с мессенджерами, именно они стали для врага ударом в спину.

Как блокировка Telegram повлияет на российскую армию?

По мнению журналиста, говорится о бизнес-истории, ключевым здесь есть деньги. Больше всего заинтересованы в ликвидации телеграма – это владельцы соцсети "Вконтакте" и "МАХ", которыми владеют приближенные к Владимиру Путину люди.

По блокированию Telegram то это удар по оккупационной армии, ведь это основное средство их коммуникации между собой, с семьями и с командованием. Это удар в спину российской армии.

"Теперь она не только "ослепла" из-за отключения Starlink, но и "оглохла и онемела". Я могу пожелать только удачи Кириенко, и Путину. Пусть они дальше наносят удары в спину своей армии", – подчеркнул Игорь Яковенко.

Обратите внимание! Россия становится все больше похожей на Северную Корею. Под запрет попал Telegram, а доступ к интернету стал слабее. Интересно, что для россиян недоступными стали и другие популярные сети, в частности WhatsApp YouTube, Facebook, Instagram. Также невозможно прочитать некоторые западные СМИ.

Перебои с интернетом прежде всего связаны с ударами по российской экономике. Поскольку Владимир Путин не пользуется интернетом, то считает его изобретением "вражеской страны" – США и очень подозрительно к нему относится.

Впрочем глава Кремля не понимает, что "глушение интернета" бьет по экономике, потому что она не может существовать без связи. Такими поступками диктатор еще больше отбрасывает свою страну в "каменный век".

