Теперь армия России не только "слепая": по врагу нанесли неожиданный удар
- Украина нанесла системные удары по критически важным объектам в России, но еще одним настоящим ударом стали ограничения мессенджеров.
- Блокировка Telegram в России создала серьезные проблемы для коммуникации российской армии, что влияет на ее способность эффективно действовать.
Украина наносит системные удары по вражеским объектам. После поражения критически важного предприятия "Кремний Эл" на Брянщине, уже были сообщения об уничтожении системы С-300, РЛС и складов боеприпасов в Донецкой области и Крыму, но даже это не единственные потери оккупантов.
Кроме этого, стало известно о блокировании связи и серьезных проблемах с интернетом в России. Как отметил 24 Каналу оппозиционный журналист Игорь Яковенко, это лишь временные проблемы, основные – связанные с мессенджерами, именно они стали для врага ударом в спину.
Как блокировка Telegram повлияет на российскую армию?
По мнению журналиста, говорится о бизнес-истории, ключевым здесь есть деньги. Больше всего заинтересованы в ликвидации телеграма – это владельцы соцсети "Вконтакте" и "МАХ", которыми владеют приближенные к Владимиру Путину люди.
По блокированию Telegram то это удар по оккупационной армии, ведь это основное средство их коммуникации между собой, с семьями и с командованием. Это удар в спину российской армии.
"Теперь она не только "ослепла" из-за отключения Starlink, но и "оглохла и онемела". Я могу пожелать только удачи Кириенко, и Путину. Пусть они дальше наносят удары в спину своей армии", – подчеркнул Игорь Яковенко.
Обратите внимание! Россия становится все больше похожей на Северную Корею. Под запрет попал Telegram, а доступ к интернету стал слабее. Интересно, что для россиян недоступными стали и другие популярные сети, в частности WhatsApp YouTube, Facebook, Instagram. Также невозможно прочитать некоторые западные СМИ.
Перебои с интернетом прежде всего связаны с ударами по российской экономике. Поскольку Владимир Путин не пользуется интернетом, то считает его изобретением "вражеской страны" – США и очень подозрительно к нему относится.
Впрочем глава Кремля не понимает, что "глушение интернета" бьет по экономике, потому что она не может существовать без связи. Такими поступками диктатор еще больше отбрасывает свою страну в "каменный век".
Что происходит в России: последние новости
- Все больше россиян теряют работу. Количество работников, которых сократили, почти на 60% больше, чем в 2025 году. Интересно, что сокращения происходят в тех сферах, которые "кормят" российский бюджет. Говорится о госуправлении, образовании и здравоохранении.
- Миллионные потери несет и российский бизнес, общие убытки компаний достигают рекордных показателей – 8,9 триллиона рублей. Больше всего упали доходы у компаний, которые занимаются изготовлением автотранспортных средств и грузовыми перевозками.
- Еще одним болезненным ударом для России стала атака ракетами Storm Shadow по заводу российского ВПК. Речь идет о предприятии "Кремний Эл", где изготавливали микроэлектронику почти для всех типов российских ракет, в частности для нового оружия. Помещение завода существенно пострадало, вероятно, уничтожено оборудование, погибли узкопрофильные специалисты.