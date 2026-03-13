Крім цього, стало відомо про блокування зв'язку та серйозні проблеми з інтернетом у Росії. Як зауважив 24 Каналу опозиційний журналіст Ігор Яковенко, це лише тимчасові проблеми, основні – пов'язані з месенджерами, саме вони стали для ворога ударом у спину.

Як блокування Telegram вплине на російську армію?

На думку журналіста, мовиться про бізнес-історії, ключовим тут є гроші. Найбільше зацікавлені у ліквідації телеграму – це власники соцмережі "Вконтактє" і "МАХ", якими володіють наближені до Володимира Путіна люди.

Щодо блокування Telegram то це удар по окупаційній армії, адже це основний засіб їхньої комунікації між собою, з родинами та з командуванням. Це удар у спину російській армії.

"Тепер вона не тільки "осліпл" через відключення Starlink, але й "оглухла та оніміла". Я можу побажати тільки успіху Кирієнку, Путіну. Хай вони далі завдають ударів у спину своїй армії", – підкреслив Ігор Яковенка.

Зверніть увагу! Росія стає дедалі більше схожою на Північну Корею. Під заборону потрапив Telegram, а доступ до інтернету став слабшим. Цікаво, що для росіян недоступними стали й інші популярні мережі, зокрема WhatsApp YouTube, Facebook, Instagram. Також неможливо прочитати деякі західні ЗМІ.

Перебої з інтернетом насамперед пов'язані з ударами по російській економіці. Оскільки Володимир Путін не користується інтернетом, то вважає його винаходом "ворожої країни" – США й дуже підозріло до нього ставиться.

Втім очільник Кремля не розуміє, що "глушіння інтернету" б'є по економіці, бо вона не може існувати без зв'язку. Такими вчинками диктатор ще більше відкидає свою країну у "кам'яне століття".

