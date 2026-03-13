Кроме этого, стало известно о блокировании связи и серьезных проблемах с интернетом в России. Как отметил 24 Каналу оппозиционный журналист Игорь Яковенко, это лишь временные проблемы, основные – связанные с мессенджерами, именно они стали для врага ударом в спину.
Как блокировка Telegram повлияет на российскую армию?
По мнению журналиста, говорится о бизнес-истории, ключевым здесь есть деньги. Больше всего заинтересованы в ликвидации телеграма – это владельцы соцсети "Вконтакте" и "МАХ", которыми владеют приближенные к Владимиру Путину люди.
По блокированию Telegram то это удар по оккупационной армии, ведь это основное средство их коммуникации между собой, с семьями и с командованием. Это удар в спину российской армии.
"Теперь она не только "ослепла" из-за отключения Starlink, но и "оглохла и онемела". Я могу пожелать только удачи Кириенко, и Путину. Пусть они дальше наносят удары в спину своей армии", – подчеркнул Игорь Яковенко.
Обратите внимание! Россия становится все больше похожей на Северную Корею. Под запрет попал Telegram, а доступ к интернету стал слабее. Интересно, что для россиян недоступными стали и другие популярные сети, в частности WhatsApp YouTube, Facebook, Instagram. Также невозможно прочитать некоторые западные СМИ.
Перебои с интернетом прежде всего связаны с ударами по российской экономике. Поскольку Владимир Путин не пользуется интернетом, то считает его изобретением "вражеской страны" – США и очень подозрительно к нему относится.
Впрочем глава Кремля не понимает, что "глушение интернета" бьет по экономике, потому что она не может существовать без связи. Такими поступками диктатор еще больше отбрасывает свою страну в "каменный век".
Что происходит в России: последние новости
- Все больше россиян теряют работу. Количество работников, которых сократили, почти на 60% больше, чем в 2025 году. Интересно, что сокращения происходят в тех сферах, которые "кормят" российский бюджет. Говорится о госуправлении, образовании и здравоохранении.
- Миллионные потери несет и российский бизнес, общие убытки компаний достигают рекордных показателей – 8,9 триллиона рублей. Больше всего упали доходы у компаний, которые занимаются изготовлением автотранспортных средств и грузовыми перевозками.
- Еще одним болезненным ударом для России стала атака ракетами Storm Shadow по заводу российского ВПК. Речь идет о предприятии "Кремний Эл", где изготавливали микроэлектронику почти для всех типов российских ракет, в частности для нового оружия. Помещение завода существенно пострадало, вероятно, уничтожено оборудование, погибли узкопрофильные специалисты.