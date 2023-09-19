Лучше договориться, чем судиться, – еврокомиссар об иске Украины к ВТО

Согласно решению Еврокомиссии, с 15 сентября должно было завершиться действие ограничительных мер, связанных с экспортом украинского продовольствия в ЕС. Впрочем, три из пяти государств решили его проигнорировать.

Украина подала иски в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии. Корреспондентка 24 Канала София Назаренко в Брюсселе имела возможность пообщаться с еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушем Войцеховским по этому поводу.

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Иск к ВТО его удивил

Он отметил, что Еврокомиссия будет следить за системой лицензии на экспорт, которую предложила Украина. Это сделают, чтобы страны, граничащие с нашей, не страдали избытком украинского зерна. Чтобы подобная ситуация не оказала негативного влияния на интересы фермеров с обеих сторон границы: как на Украину, так и ее соседей.

Лично Войцеховского удивило решение подать иск в ВТО. В частности, после помощи пограничных государств-членов ЕС.

Как бывший судья, я хотел бы поделиться с вами мнением о том, что, в принципе, сделка лучше, чем судебный процесс, поэтому лучше договориться, чем судиться. Тем более что будет легко доказать, что Украине не нанесен ущерб в ее экспортном потенциале. Сейчас наоборот постоянно прилагаются усилия по увеличению украинского экспорта, насколько это возможно,

– отметил Войцеховский.

Он выразил надежду на диалог между Украиной и странами-соседями. В то же время он отметил, что наше государство усложнило ситуацию. Собственно, сделала она это, оспорив решение государств в ВТО. Тем не менее, он считает, что "все еще есть шанс, что именно таким образом эти проблемы будут решены".

По словам Войцеховского, Украина продолжает борьбу ради безопасности Европы. В то же время, европейские фермеры не должны находиться на грани банкротства.

18 сентября госпожа министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что государства Евросоюза не имеют права вводить ограничения на украинские товары. Именно поэтому наше государство подаёт против них иски.

В то же время она выразила надежду, что Польша, Венгрия и Словакия снимут свои ограничения и не нужно будет долго в судах выяснять отношения. Министр отметила, что нам необходима солидарность и защита интересов фермеров.