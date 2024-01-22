Украина и Польша нашли взаимопонимание по ситуации с блокированием границы, – Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что он и президент Владимир Зеленский договорились о ситуации на польско-украинской границе.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 22 января прибыл в Киев и провел переговоры с Владимиром Зеленским. В ходе брифинга польский премьер выразил уверенность, что проблема с блокировкой границы будет решена. Об этом пишет 24 Канал.
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Польша и Украина могут решить разблокировку границы в двустороннем порядке
Дональд Туск заявил, что он нашел общий язык с президентом относительно ситуации на польско-украинской границе. Он подчеркнул, что для него очень важно, что Зеленский подтвердил "большое желание по совместному решению проблем", связанных с блокадой границы и, в частности, ввозом зерна.
Туск выразил уверенность, что эти вопросы можно решить в двусторонних отношениях между странами без участия международных институтов.
Эти два дела, безусловно, найдут хорошее решение в наших двусторонних отношениях и разговорах. Мы будем искать прежде всего практические решения в разговорах между нами, и, возможно, для этого не потребуются международные институты. Между друзьями иногда в двустороннем порядке можно найти такое решение,
– сказал он.
Премьер Польши уверен, что обе страны найдут выход, который будет в пользу польских и украинских фермеров и производителей.
По его словам, Польша будет оценивать существующие модели механизма верификации экспорта агропродукции в соответствии с решением Еврокомиссии, таким как соглашение Украины с Румынией или Болгарией.
Я с большим удовольствием получил сегодня информацию о том, что уже готовятся (Верховной Радой) законы, которые сделают польских и украинских перевозчиков равными с точки зрения европейского законодательства.
– сказал Туск.
Он добавил, что стороны возобновляют формат межправительственных консультаций во избежание ненужного напряжения или конфликта интересов.
Еврокомиссия может запретить импорт украинской агропродукции в некоторые страны
- Министры сельского хозяйства Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии просят у ЕС закрыть их рынки для продукции из Украины.
- Сначала Еврокомиссия была категорически против этого, однако массовые протесты и блокировка границ заставили их пойти на уступки. 22 января стало известно, что вскоре Еврокомиссия готова сообщить об изменениях, которые будут внесены в законодательство ЕС.
- Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис сказал, что в законодательстве будет внедрена возможность ограничивать импорт сельскохозяйственной продукции из Украины в соседние с ней страны. Тогда Брюссель сможет накладывать эмбарго на импорт украинской продукции, если местный рынок страны будет переполнен.