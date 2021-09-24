Блокируют закон об олигархах: в Раде зарегистрировали 10 постановлений об отмене голосования

В Верховной Раде зарегистрировали 10 законопроектов об отмене решения об одобрении закона об олигархах. Проекты подали депутаты из фракции "Европейская Солидарность".

Как в "ЕС" объясняют блокирование закона

Голосование за законопроект №5599 "состоялось с грубыми нарушениями требований регламента Верховной Рады". Об этом в пояснительной записке к своему документу заявил Олег Синютка.

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Так, регламент предусматривает, что депутату, который внес предложение или поправку, предоставляется слово для обоснования и разъяснения. Синютка отметил, что во время обсуждения законопроекта члены "Европейской Солидарности" неоднократно настаивали на обосновании и разъяснении внесенных предложений.

Однако вопреки требованиям регламента председатель проигнорировал эти предложения и поставил на голосование во втором чтении и в целом проект закона №5599. Так он нарушил нормы регламента,

– говорится в пояснительной записке.

Синютка подчеркнул, что законопроект нельзя считать одобренным. Поэтому он, мол, подлежит отмене.

Рада одобрила законопроект об олигархах: главное

Документ о деолигархизации одобрили 23 сентября. За него проголосовали 279 народных избранников.

Законопроект создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и ограничить их влияние на экономику Украины.

Согласно закону, в Украине создадут реестр олигархов. Чтобы в него попасть, следует соответствовать трем из четырех критериев.

Пока народные депутаты не рассмотрят проекты об отмене законопроекта, председатель Верховной Рады не может отдать документ на подпись президенту. Поэтому такими постановлениями закон фактически блокируют.