Огромные очереди и такса в тысячу гривен: журналист об эвакуации на Запорожье
На блокпосте в Васильевке на Запорожье россияне заблокировали тысячи людей, которые пытаются эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. Люди, среди которых есть дети и тяжелобольные, вынуждены днями ждать на жаре.
В очереди – около 5000 человек
В таких сложных условиях, находясь в очереди, умерли 5 человек. Известно, что троих из них постиг инсульт, а еще одну женщину – инфаркт. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.
К теме Оккупанты ввели новые правила для эвакуирующихся из Мелитополя в Запорожье: что нужно знать
По его словам, в очереди перед блокпостом собралось около тысячи автомобилей или же ориентировочно 5000 человек. Четверть из них – это дети, а также немало пожилых людей. Проблема заключается в том, что оккупанты пропускают лишь то количество автомобилей, которое считают нужным.
Они формируют колонны по 10 автомобилей, переписывают номера машин, все паспортные данные водителей и пассажиров, обыскивают все, забирают вещи. Ясно, что берут деньги из тех, кто хочет проехать, средняя такса – это 1000 гривен за одного пассажира,
– рассказал журналист.
Следовательно, люди проводят в очереди по 4 – 5 дней. Тамошняя местность – не лесистая. Люди ищут какие-то деревья и посадки, чтобы хоть как-то спрятаться от солнца.
По словам корреспондента, огласка о ситуации в Васильевке, вызванной в последние дни, несколько помогла. Если обычно россияне пропускали через блокпост до 1500 человек в сутки, то, по информации военной администрации, за последние сутки смогли проехать 1942 человека, 512 из них – дети.
Пытаются эвакуироваться и жители Херсона
Он отметил, что в очереди прибавилось автомобилей, потому что в Запорожье едут и жители временно оккупированной Херсонщины. Они могут проехать до Васильевки по левому берегу Днепра – по трассе Харьков – Симферополь.
Следовательно, около трети тех, кто уже смог уехать, – это херсонцы. На территории Запорожья создали хаб для того, чтобы принимать жителей Херсона и распределять их для дальнейшей эвакуации. Кроме того, там есть и приют, где 300, а впоследствии 400 приехавших из Херсонской области смогут переночевать. В организации этих мер помогает ООН.
Несмотря на некоторое улучшение ситуации, желающих уехать гораздо больше, чем россияне пропускают. Пропустить всех одновременно они, конечно, не захотят, поскольку стоящие в Васильевке люди для них определенный "живым щитом". Так они оберегают от обстрелов находящиеся там русские войска.
Кроме того, для кафиров блокпост в Васильевке – это мощный бизнес. Ведь чтобы проехать, нужно заплатить, а чтобы проехать быстро – заплатить больше. Так они собирают большие деньги для себя и своего руководства.
В очереди на блокпосте в Запорожской области ждут тысячи человек: смотрите видео
Последние новости из Запорожья
- 25 июля на временно оккупированной территории области, на трассе между Мелитополем и Бердянском, произошла ужасная авария. КамАЗ россиян переехал легковой автомобиль, в котором находились люди. Двое взрослых и ребенок погибли на месте.
- Тем временем захватчики продолжают обстреливать украинские города и села с территории оккупированного Энергодара. оккупанты размещают военную технику даже в спальных районах города.
- Днем 25 июля оккупанты обстреляли Новоалександровскую общину в Запорожье. Есть разрушения, но, к счастью, никто не пострадал.