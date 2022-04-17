На блокпостах в Мелитополе оккупанты проверяют мужчин по спискам – журналист

На Запорожье ситуация контролируемая, в области идут бои. Стоит отметить, что в курортную Кирилловку заехала колонна вражеской техники, российские оккупанты избили нескольких жителей.

Об этом рассказал корреспондент из Запорожья в эфире 24 канала. Он также добавил, что в городе этой ночью местные слышали взрывы, это была ПВО – отразили 2 вражеские ракеты.

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В оккупированном Мелитополе продолжаются фильтрационные мероприятия, местные сообщают, что на блокпостах у оккупантов появились "списки". И они по этим "спискам" проверяют всех мужчин,

– утверждает журналист.

По словам корреспондента, доподлинно не известно, какую информацию получили оккупанты, но они пытаются проверять всех мужчин, не зависимо от возраста.

По привычке россияне в Мелитополе разместили тяжелое оружие в жилых кварталах, добавил местный журналист.

Какая ситуация на Запорожье по состоянию на 17 апреля: смотрите видео