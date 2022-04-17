Про це розмоповів кореспондент із Запоріжжя у ефірі 24 каналу. Він також додав, що у місці цієї ночі місцеві чули вибухи, це була ППО – відбили 2 ворожі ракети.

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В окупованому Мелітополі продовжуються фільтраційні заходи, місцеві повідомляють, що на блокпостах у окупантів з'явилися "списки". І вони за цими "списками" перевіряють усіх чоловіків,

– стверджує журналіст.

За словами кореспондента, достеменно не відомо, яку інформацію отримали окупанти, але вони намагаються перевіряти усіх чоловіків, не залежно від віку.

За звичкою, росіяни у Мелітополі розмістили важку зброю у житлових кварталах, додав місцевий журналіст.

Яка ситуація на Запоріжжі станом на 17 квітня: дивіться відео