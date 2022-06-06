На блокпостах оккупированной Херсонщины россиянам тоже разрешили расстреливать гражданских

Подлости россиян нет никаких границ. В них нет абсолютно никакого понимания человеческих ценностей, они готовы убивать мирных невинных людей без разбора.

Российская армия – это стая извергов, готовая выполнять любые преступные приказы. Россияне готовы без всяких вопросов стрелять в мирных украинцев просто потому, что "могут показаться подозрительными".

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Россияне готовы выполнять приказ и убивать мирных украинцев

Служба безопасности Украины перехватила разговор двух российских кафиров на территории временно оккупированной Херсонщины. Их цинизм и подлость просто шокируют – они готовы выполнять любой приказ своего командования мирными украинцами. В их головах просто отсутствует какая-либо информация о человечности.

Мне сказали: если подозрительное лицо – без разговоров сжигать на**. У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или что-нибудь другое с яблоками, смотришь, спрашиваешь: "Что везешь?". Если человек подозрителен – есть шить без разговоров,

– рассказывает оккупант с позывным Седой.

У его собеседника не возникает абсолютно никакой реакции адекватного человека – он просто мурлыкнул и спросил, с какой стороны будет ехать гражданский автомобиль и кто первый будет его расстреливать.

Российские кафиры уже даже не скрывают совершения военных преступлений в Украине. Россияне принимают приказы командования о так называемой "зачистке" – уничтожении всего мирного населения, кроме девушек и детей – с большой радостью. Для них убийство безоружных мирных украинцев – это развлечение и месть при жизни, которую в их дикой, бестолковой и изолированной стране не увидят уже десятки поколений.

Российская армия давно уже доказала, что их главная цель – убийство и грабежи мирных украинцев, поддерживающих их недалекий, ограниченный и беспозвоночный народ.

Война России против Украины: коротко о главном

В Генштабе сообщили, что битва за Северодонецк продолжается, ВСУ контролируют ситуацию, а также не дают врагу захватить трассу Лисичанск – Бахмут.

Россияне продолжают пытаться атаковать на Харьковщине. Нашим защитникам и защитницам удалось отразить атаку врага у Довгенького.

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