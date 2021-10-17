Блуждали в горах 2 дня: на Афоне спасли двух украинцев
17 октября 2021 , 13:13Читати новину українською
Источник:Ekathimerini
Греческие правоохранители заявили, что нашли двух украинских паломников на Афоне. Они исчезли с вечера 15 октября.
Полицейские Афонского департамента нашли украинцев возле скита, что принадлежит монастырю Великая Лавра.
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Украинцы были истощены
Паломников перевели в румынский монастырь. Там украинцам должны предоставить первую помощь, поскольку они были истощены.
Паломники потерялись из-за тумана
Двое украинцев разошлись с шестью другими паломниками. Поскольку был густой туман, паломники сбились с дороги. О пропавших сообщили вечером 15 октября.
Спасатели начали поиски. Привлекли 14 полицейских, 8 пожарных и монахов, которые хорошо знают местность.
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