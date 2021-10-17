Блуждали в горах 2 дня: на Афоне спасли двух украинцев

Греческие правоохранители заявили, что нашли двух украинских паломников на Афоне. Они исчезли с вечера 15 октября.

Полицейские Афонского департамента нашли украинцев возле скита, что принадлежит монастырю Великая Лавра.

Читайте также Заблудился, спускаясь с Говерлы: спасатели нашли пропавшего туриста

Украинцы были истощены

Паломников перевели в румынский монастырь. Там украинцам должны предоставить первую помощь, поскольку они были истощены.

Паломники потерялись из-за тумана

Двое украинцев разошлись с шестью другими паломниками. Поскольку был густой туман, паломники сбились с дороги. О пропавших сообщили вечером 15 октября.

Спасатели начали поиски. Привлекли 14 полицейских, 8 пожарных и монахов, которые хорошо знают местность.

Последние инциденты с туристами в горах