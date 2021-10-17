Поліцейські Афонського департаменту знайшли українців біля скиту, що належить монастирю Велика Лавра.
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Українці були виснажені
Паломників перевели в румунський монастир. Там українцям мають надати першу допомогу, оскільки вони були виснажені.
Паломники загубились через туман
Двоє українців розійшлися з шістьма іншими паломниками. Оскільки був густий туман, паломники збились з дороги. Про зниклих повідомили ввечері 15 жовтня.
Рятувальники почали розшуки. Залучили 14 поліцейських, 8 пожежників та монахів, які добре знають місцевість.
Останні інциденти з туристами в горах
- 17 липня 2021 року 2 киян зникли безвісти. Про їхнє зникнення поліцію повідомила дружина одного з них. Вони зникли у Чернівецькій області під час підйому у напрямку гори Памір. Згодом туристів знайшли.
- 4 липня в Альпах на висоті понад 4 тисячі метрів заблукали троє подорожувальників. Одного туриста вдалося врятувати, ще двоє – загинули.
- Поблизу села Порошкове, що на Закарпатті, ввечері 18 серпня зникли четверо дітей ромської національності. Вони пішли до лісу збирати ягоди і гриби та загубились. На щастя, малечу знайшли. Усі перебували у задовільному стані