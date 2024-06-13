ВСУ поражают уникальными и экстремальными способами применения БМП Bradley на поле боя, – WP

ВСУ продолжают поражать весь мир своим новаторским подходом к ведению войны. В частности, украинские защитники начали использовать предоставленные США БМП Bradley в новейший и нестандартный способ.

В издании отметили, что США предоставили Украине 300 "Брэдли". Украинская армия использует их для атак на вражеские окопы и другие боевые позиции, а на близком расстоянии "Брэдли" могут обстреливать здания с российскими солдатами и легкие укрепления.

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Как ВСУ поразили своим подходом к использованию БМП Bradley

Издание приводит в пример случай, случившийся в селе Сокол на востоке Украины. Там в лесу была обнаружена российская машина с пехотинцами, которую надо было уничтожить.

Задание выполнил Виктор, 40-летний командир американской БМП Bradley. Его экипаж мчался по главной дороге села, где Кремль в этом году получил некоторые позиции.

Российская машина появилась из леса, и обе машины мчались друг к другу, стреляя из тяжелых орудий. Во время боя машина Виктора получила катастрофический удар по системе наведения, что вывело из строя основное оружие. Виктор приказал своему водителю таранить врага, и их машина столкнулась с российской.

Это столкновение 31 мая, зафиксированное дроном, стало вирусным в Интернете. Оно подчеркивает, как Киев использует предоставленные США "Брэдли" для компенсации недостатка артиллерии и живой силы.

После передачи Украине в прошлом году, "Брэдли" сначала использовались для прорыва российской обороны. Теперь их используют для охоты на бронированные машины, спасения раненых солдат и как мобильную пушку.

Как ВСУ используют "Брэдли" на поле боя

Американская доктрина обычно предусматривает, что "Брэдли" действуют группами и вместе с другими машинами, такими как танки, и обычно поражают цели на большом расстоянии, чтобы избежать вражеского огня. Эта стратегия дополняется дополнительной защитой сильной авиации,

– отмечают в издании.

Впрочем, ограниченное количество наземных машин и боевых самолетов в Украине, а также постоянная угроза ударных БпЛА россиян заставляют командиров использовать только одну или две машины одновременно, чтобы избежать обнаружения.

Старший научный сотрудник Филадельфийского института исследований внешней политики Роб Ли заметил, что украинские командиры используют американские БМП для атак на вражеские окопы и другие боевые позиции. По его словам, это помогает сохранить пехотинцев.

На близком расстоянии "Брэдли" также могут обстреливать здания с российскими солдатами и легкие укрепления. Эту работу должны выполнять артиллерийские подразделения, впрочем, в условиях дефицита ее на себя берут американские БМП, чтобы рационально использовать снаряды для гаубиц.

Также "Брэдли" используют для эвакуации раненых. В качестве примера издание приводит эпизод, когда украинский дрон обнаружил раненого солдата, который поднял свое военное удостоверение, чтобы идентифицировать себя как своего. Через час "Брэдли" был отправлен, чтобы спасти его.

"Брэдли" является эффективным способом компенсировать различные виды ограничений, с которыми сталкиваются украинцы", – сказал Ли.

Но столкновение 31 мая было особенно удивительным, учитывая близость машин друг к другу и то, насколько жестоким оно оказалось.

Сейчас Виктор находится на лечении и ожидает восстановления в течение месяца, прежде чем вернуться в свое подразделение.

"Если бы у нас было больше пуль, мы бы сделали больше работы", – сказал командир американской БМП Bradley.