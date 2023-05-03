Имел честь "приручить котика" лично, – Резников показал Bradley на службе ВСУ

Вооруженные Силы продолжают давать отпор русским захватчикам. В этом им помогает мощная западная техника. В частности, боевые машины пехоты Bradley, которые, собственно, уже прибыли в Украину.

Еще в январе этого года стало известно США отправили в наше государство более 60 мощных БМП Bradley. Во вторник, 2 мая, министр обороны Алексей Резников опубликовал видео работы этих машин в Украине, назвав их "котиками".

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"Котенок" готов к бою

Собственно, чиновник поблагодарил президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена и главу Пентагона Ллойда Остина за эту помощь.

Вы никогда не узнаете, пока не попробуете. Огромный. Мощный. Хорошо вооружен. Готов к бою. Сделанный в США БМП Bradley прибыл в Украину и присоединился к Вооруженным Силам,

– написал глава оборонного ведомства.

Также он в шутку назвал эту БМП – "kitten" ("котенком") и отметил, что имел возможность лично его "tame" ("приручить").

Как БМП Bradley помогают ВСУ на фронте: смотрите мощное видео от Резникова

Характеристики этой техники

Боевая бронированная машина Bradley способна перевозить пехоту в зоне боевых действий и вести вспомогательный огонь по противнику.

Техника оснащена 25-миллиметровой пушкой M242 Bushmaster. Она имеет внешний привод автоматики и двухлетнее питание, что обеспечивает быстрый переход с одного типа боеприпасов на другой.

В общей сложности боекомплект состоит из 300 снарядов. Как известно, в арсенале БМП – бронебойные подкалиберные и осколочно-фугасные боеприпасы.

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