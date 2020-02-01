БМП боевиков обесточил населенный пункт на Луганщине

На Луганщине в поселке Хорошее произошло ДТП с участием боевой машины пехоты пророссийских наемников – она протаранила опору электропередач. В результате были повреждены линии электропитания и полностью обесточен населенный пункт. Инцидент произошел 31 января.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил, представители местной оккупационной администрации сразу же попытались скрыть факт своей причастности к аварии. А обвинили они во всем украинских военных.

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По их словам, именно воины ОС, а не боевики, вроде бы обстреливают мирное население и разрушают гражданское. Соответствующие сообщения появились на сепаратистских информационных ресурсах.

Это еще раз подчеркивает низость российско-оккупационной власти в попытках дискредитировать Украину перед мировым сообществом. Объединенные силы никогда не вели и не будут вести огонь по жилищному сектору, подвергая опасности мирное население, которое там проживает. Уважение к своим согражданам, безусловное соблюдение договоренностей и взятых на себя обязательств является честью для Объединенных сил, в отличие от адептов "русского мира", для которых сознательная ложь давно стала нормой,

– ответили на это в штабе.

К слову, сейчас на оккупированных территориях Донбасса происходит принудительный призыв к службе в так называемой армии. Сейчас боевики собирают персональные данные местных жителей.

Интересно и то, что в конце января наблюдатели ОБСЕ зафиксировали множество военной техники боевиков. Она была размещена с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения вооружения.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала