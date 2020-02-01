БМП бойовиків знеструмив населений пункт на Луганщині

На Луганщині у селищі Хороше сталася ДТП за участю бойової машини піхоти проросійських найманців – вона протаранила опору електропередач. У результаті було пошкоджено лінію електроживлення та повністю знеструмлено населений пункт. Інцидент трапився 31 січня.

Як повідомляє пресцентр Об’єднаних сил, представники місцевої окупаційної адміністрації одразу ж спробували приховати факт своєї причетності до аварії. А звинуватили вони у всьому українських військових.

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За їхніми словами, саме воїни ОС, а не бойовики, начебто обстрілюють мирне населення та руйнують цивільну. Відповідні повідомлення з’явилися на сепаратистських інформаційних ресурсах.

Це вкотре підкреслює ницість російсько-окупаційної влади у намаганнях дискредитувати Україну перед світовою спільнотою. Об'єднані сили ніколи не вели та не будуть вести вогонь по житловому сектору, наражаючи на небезпеку мирне населення, яке там проживає. Повага до своїх співгромадян, безумовне дотримання домовленостей та взятих на себе зобов’язань є честю для Об’єднаних сил, на відміну від адептів "русского міра", для яких свідома брехня давно стала нормою,

– відповіли на це у Штабі.

До слова, зараз на окупованих територіях Донбасу відбувається примусовий призов до служби в так званій армії. Наразі бойовики збирають персональні дані місцевих жителів.

Цікавим є і те, що наприкінці січня спостерігачі ОБСЄ зафіксували безліч військової техніки бойовиків. Її було розміщено з порушенням ліній відведення та за межами виділених місць зберігання озброєння.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу