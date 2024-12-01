Грызуны-диверсанты: бобры оставили без света несколько сел в Ленинградской области

В Ленинградской области России бобры оставили без электроснабжения сразу 4 населенных пункта. Более того, грызуны мешали ремонтникам ликвидировать последствия их деятельности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как бобры добавили россиянам проблем

Отмечается, что бобры сточили несколько деревьев в Тихвинском районе, в результате чего стволы упали и повредили линию электропередачи. В результате без света без света остались жители сразу четырех населенных пунктов.

При этом бобры построили плотину, что мешала проезду. Поэтому российским специалистам пришлось использовать экскаватор, чтобы добраться до поврежденной линии электропередачи.

Для ликвидации последствий деятельности бобров привлекали экскаватор: смотрите видео

По данным российских пабликов, поставки электроэнергии удалось восстановить. Бобры не пострадали.

К слову, в сентябре против бобров воевали в Польше. Премьер страны Дональд Туск обвинил грызунов в наводнениях из-за раскапывания паводковых насыпей и пообещал бороться с ними в рамках закона. Хотя экологи отмечали, что они наоборот помогают предотвращать как наводнения, так и засухи.