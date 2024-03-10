Дважды выбрался из плена и привел трех россиян: героическая история украинского десантника

Военнослужащий одного из боевых батальонов 80-й галицкой бригады дважды попадал в руки оккупантов. Однако в первый раз бросил в них гранатой и убежал, а в следующий - взял в плен трех оккупантов.

Как сообщили в Десантно-штурмовых войска ВСУ, эта ситуация произошла на Марьинском направлении. Там россияне, используя все свои силы и средства, активно пытаются захватить наши позиции и сломать нашу оборону. За каждый метр украинской продолжаются ожесточенные бои, а некоторые позиции переходят из рук в руки и фактически является серой зоной.

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Бой на гранатах

Сообщается, что противник штурмовал закрытую позицию бойцов и взял в плен трех наших бойцов. Двух сразу отправили к себе в расположение, а "Психа" оставили у себя укреплять отбитую позицию.

Он добросовестно сидел возле них, а когда те отвернулись, взял гранату, бросил в них и убежал обратно к своим. Затем его собрат "Нолан" штурмовал эту позицию и взял трех россиян в плен,

– рассказывает начальник штаба батальона "Символ", который участвует в управлении боями.

Однако позже произошла подобная ситуация. Тогда вражеская группа из пяти оккупантов осуществила штурм, в блиндаже было трое украинцев.

По словам офицера, двух россиян на полпути удалось ликвидировать, а третий все же запрыгнул в блиндаж. У бойца были обожженные руки, он не мог взять автомат в руки. Тогда оккупанты забежали к нему и взяли в плен, после чего он "просидел" с ними около полутора суток.

"Мы не знали этого и начали активно "выкуривать" противника сбросами. А потом по перехвату услышали, что из наших есть один живой, которого планируют выставить на вход, чтобы мы им не развалили блиндаж. С мавика мы увидели одетого в нашу форму военного и узнали в нем "Психа", – вспоминает офицер.

"Даю 30 секунд"

Вследствие этого Командование батальона приняло решение – сбросить с дрона на позицию рацию. Далее проводились переговоры с оккупантами, чтобы убедить их сдаться в плен.

Отмечается, что морально-психологическое состояние россиян ухудшалось, еда и вода заканчивались. Они были демотивированы воевать и очень боялись обстрелов с украинской стороны.

В то же время они также были напуганы тем, что их убьют свои по дороге к позиции Сил обороны.

Они сказали, что сдаться – не вариант, потому что их перестреляют их снайперы. Мы пообещали сделать стену из дыма и подавить огнем артиллерии вражеские огневые средства, которые были поблизости. Они на это согласились, но сказали, что будут выходить по-серому. Тогда "Псих" закричал: "Я даю вам 30 секунд, иначе нас здесь всех просто "разберут". В конце концов они согласились на эту "авантюру",

– рассказал "Символ".

Затем боец повел за собой трех россиян, которые подняв руки, добровольно сдались в плен и не оказывали сопротивления.

Командование Десантно-штурмовых войск подчеркивает, что в тот день военная хитрость ВСУ помогла вернуть утраченную позицию. Россияне стабильно выходили на связь со своими командирами, поскольку когда шли сдаваться, прихватили с собой и свою рацию.

Уже из плена они отвечали, что и в дальнейшем держат захваченный блиндаж. Их командиры даже не подозревали, что россияне уже находятся в плену. Сообщается, что благодаря этому в тот же вечер украинские бойцы восстановили позицию.