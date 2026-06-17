Офицер 12-й бригады "Азов" НГУ с позывным "Культура" рассказал 24 Каналу, что впервые с этим подразделением пришлось столкнуться более года назад на Запорожском направлении. Также с ними велись боевые действия в Серебрянском лесничестве. На тот момент это было скорее локальное подразделение, которое перемещалось по всей линии соприкосновения и усиливало проблемные для оккупантов направления.

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Какие проблемы создало подразделение "Рубикон"?

По словам военного, Россия вкладывает огромные средства в развитие этого подразделения. Соответственно, они демонстрируют хорошие результаты практически на всех участках, куда только появляются. Прежде всего "Рубикон" пытается взять под контроль логистические маршруты и уничтожать технику.

В частности, они создали довольно серьёзные проблемы в своё время в направлении Нью-Йорка Донецкой области. Тогда приходилось искать альтернативные пути продвижения. И на помощь пришли именно наземные роботизированные комплексы, с помощью которых доставляли ресурсы, эвакуировали раненых и даже минировали логистические маршруты.

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Что известно о российском подразделении "Рубикон": смотрите видео 24 Канала

"Рубикон" использует дроны на оптоволокне, которые могут работать на расстоянии более 30 километров. Они отличаются качественной сборкой.

Они могут выжидать и наносить удары по заранее запланированным целям. Также враг не прекращает обстреливать тылы КАБами. Не прекращает разведку и поражение разведывательными крыльями. Все это составляющие одной системы, как работает враг,

– отметил военный.

Добавим, что российское подразделение "Рубикон" было создано летом 2024 года. Его неоднократно называли лучшим технологическим подразделением России. Силы обороны Украины активно ведут борьбу против "Рубикона". Уже неоднократно удавалось наносить удары по пунктам управления и складам хранения беспилотников этого подразделения.