Условия для операций средневековые: боец "Азова" рассказала о госпитале и раненых в Мариуполе
26 апреля 2022 , 23:11Читати новину українською
Боец "Азова" с позывным "Нава" рассказала о госпитале и раненых в Мариуполе. В частности, она пояснила, что медикам очень тяжело работать под обстрелами.
Соответствующую информацию эксклюзивно рассказала 24 каналу боец Валерия с позывным "Нава". Также пояснила, что россияне сразу целенаправленно били по машинам медицинской помощи.
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Госпиталь в Мариуполе работает в ужасающих условиях
Госпиталь в осаде работает в ужасающих условиях – под постоянными обстрелами российской авиации, артиллерии. Условия проведения операций, можно сказать, средневековые,
– сообщила Нава.