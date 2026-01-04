Боец ВСУ самостоятельно уничтожил 3 оккупантов в ближнем бою: видео аэроразведки
- Боец батальона "Морок" 225-го ОШП самостоятельно ликвидировал 3 россиян в ближнем бою.
- Это произошло на Гуляйпольском направлении.
Украинский военный самостоятельно ликвидировал 3 вояк российской армии в ближнем бою. Это произошло на направлении Гуляйполя.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на батальон "Морок" 225 отдельного штурмового полка ВСУ.
Как воин ВСУ ликвидировал россиян в ближнем бою?
Ликвидировал 3 россиян в ближнем бою военный батальона "Морок" 225-го ОШП.
В полку рассказали, что аэроразведка обнаружила группу из 6 оккупантов в доме напротив позиции украинских бойцов. По дому отработали тяжелыми бомберами. Указывается, что 3 россиян, которые выжили после удара, пытались найти укрытие.
Имея глаза в небе, с командного пункта собратьям передавали информацию о передвижении в реальном времени, что позволило сделать засаду и ликвидировать остатки штурмовой группы,
– говорится в сообщении.
Украинский боец ликвидировал россиян в ближнем бою: смотрите видео
Потери россиян: последние новости
Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 900 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 12 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, 278 беспилотных летательных аппаратов и 88 единиц автомобильной техники оккупантов.
За прошедшие сутки потери оккупантов составили 750 человек. ВСУ также обезвредили 3 танка, 4 боевые бронированные машины, 24 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 539 беспилотных летательных аппаратов и 101 единицу автомобильной техники оккупантов.
Все составляющие Сил обороны Украины в течение 2025 года уничтожали армию России. В Генштабе ВСУ озвучили примерные потери оккупантов за прошлый год.