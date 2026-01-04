Боец ВСУ самостоятельно уничтожил 3 оккупантов в ближнем бою: видео аэроразведки

Украинский военный самостоятельно ликвидировал 3 вояк российской армии в ближнем бою. Это произошло на направлении Гуляйполя.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на батальон "Морок" 225 отдельного штурмового полка ВСУ.

Смотрите также Впервые за войну: какие уникальные операции в 2025 году осуществили Силы обороны Украины

Как воин ВСУ ликвидировал россиян в ближнем бою?

Ликвидировал 3 россиян в ближнем бою военный батальона "Морок" 225-го ОШП.

В полку рассказали, что аэроразведка обнаружила группу из 6 оккупантов в доме напротив позиции украинских бойцов. По дому отработали тяжелыми бомберами. Указывается, что 3 россиян, которые выжили после удара, пытались найти укрытие.

Имея глаза в небе, с командного пункта собратьям передавали информацию о передвижении в реальном времени, что позволило сделать засаду и ликвидировать остатки штурмовой группы,

– говорится в сообщении.

Украинский боец ликвидировал россиян в ближнем бою: смотрите видео

Потери россиян: последние новости