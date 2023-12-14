Инцидент произошел 1 декабря, когда боец "Гвардии наступления" отвечал на вопросы в прямом эфире телеканала "Апостроф". Именно во время того, как журналисты задавали вопросы, начался вражеский обстрел, передает 24 Канал.

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"Все нормально"

Журналисты обсуждали в прямом эфире ситуацию на фронте и ожесточенные бои на Востоке. Боец "Гвардии наступления" Александр Мамай вживую присоединился к эфиру, но начался вражеский обстрел.

Впрочем, мужественный защитник хладнокровно отреагировал на русский обстрел, уклонившись в окопе. Везде улыбку, он сообщил журналистам, что падает где-то "близко". Ведущие эфира начали беспокоиться за военного и предложили ему пройти в укрытие или блиндаж. Однако боец продолжил эфир.

Все нормально, можем продолжать,

– констатировал Александр Мамай.

Боец "Гвардии наступления" попал под обстрел во время эфира: смотрите видео

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