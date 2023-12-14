Інцидент стався 1 грудня, коли боєць "Гвардії наступу" відповідав на питання в прямому ефірі телеканалу "Апостроф". Саме під час того, як журналісти ставили питання, почався ворожий обстріл, передає 24 Канал.
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"Все нормально"
Журналісти обговорювали у прямому ефірі ситуацію на фронті та запеклі бої на Сході. Боєць "Гвардії наступу" Олександр Мамай наживо приєднався до ефіру, але почався ворожий обстріл.
Втім, мужній захисник холоднокровно відреагував на російський обстріл, ухилившись в окопі. Скрізь посмішку, він повідомив журналістам, що падає десь "близенько". Ведучі ефіру почали непокоїтися за військового й запропонували йому пройти в укриття чи бліндаж. Натомість боєць продовжив ефір.
Все нормально, можемо продовжувати,
– констатував Олександр Мамай.
Боєць "Гвардії наступу" потрапив під обстріл під час ефіру: дивіться відео
Яка ситуація на фронті: останні новини
- У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби відбулося 120 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакує на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Ворог не полишив намірів оточити Авдіївку й найактивніше атакує саме на цій ділянці фронту, але наші захисники мужньо тримають оборону.
- Також протягом минулої доби російські окупанти намагалися атакувати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Запорізькому напрямках, але успіху не мали.
- Атаки окупантів є безуспішними, про що свідчать колосальні втрати ворога. Так, лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 1300 окупантів та 110 одиниць техніки. Протягом доби ЗСУ також уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також склад боєприпасів
- Українські захисники також продовжують виснажувати ворога на Бахмутському, Херсонському та Мелітопольському напрямках. Зокрема, на лівобережжі Херсонщини українські воїни й надалі утримують зайняті позиції, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.