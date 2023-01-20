Мечта отца – поставить сына на ноги: история тяжелораненого бойца Виталия
Источник:"Радио Свобода"
Командир зенитно-ракетного комплекса дальнего радиуса действия Виталий получил ранение в голову на Донбассе. Из-за этого у военного частично поврежден мозг.
Отец бойца рассказал, что уже пять месяцев у сына. Он каждый день читает ему и рассказывает журналистам, какой прогресс в самочувствии сына.
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Что отец говорит о состоянии военного
Отец Сергей рассказал, что 5 месяцев назад обломок артиллерийского снаряда попал в голову бойца.
С этого времени отец не отходит от сына – он каждый день приходит к нему в больницу, читает ему письма и комментарии поддержки.
Отец убеждает Виталия, что он поправится, будет разговаривать и ходить.
Я стал спрашивать: "Ты знаешь, кто я". Он сказал: "Папа". Это мы уже начинаем прогрессировать. Уже становимся на ноги. Это мое такое мнение,
– рассказал отец Виталия.
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Отец военного говорит, что Виталий понимает, когда к нему приходят – он отвлекается, у него меняется настроение. Сергей рассказал, что он никогда не станет на колени перед русскими и сохраняет силу духа.
Буду ползти, но я поставлю его на ноги. Это моя мечта,
– сказал отец Виталия.