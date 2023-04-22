Львовский десантник Варварич, потерявший на войне обе ноги, сделал предложение любимой

Львовский десантник Михаил Ваврарич, потерявший на фронте обе ноги, сделал предложение своей любимой. Украинский защитник сделал предложение своей девушке Ирине в городе Орландо в США.

Щемящее видео Герой опубликовал в соцсетях. Как видно из кадров, Михаил серьезно подготовился к происшествию.

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Защитник, потерявший обе ноги, сделал предложение любимой

Михаил Варварич – боец 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ. В рядах армии он служит с 2016 года. В феврале 2022 года он должен был вернуться в гражданскую жизнь, однако полномасштабное вторжение внесло свои коррективы.

Весной 2022 года Герой потерял обе ноги и получил травму рук во время выполнения боевого задания в Луганской области. В настоящее время 28-летний Михаил Ваврарич проходит курс лечения в США, где получил протезы.

Герой не теряет оптимизма и учится жить с протезами. Михаил Варварич умиляет пользователей соцсетей щемящим видео, на котором признается своей девушке.

Украинский защитник сделал предложение любимой: смотрите видео

Возлюбленная Героя 19-летняя Ирина ответила на предложение согласием и опубликовала несколько фотографий со счастливого момента.

Больше фото из признания в карусели:

Украинский боец после признание станцевал первый танец на протезах.

Танец влюбленных: смотрите видео

Украинцы умилились от увиденного. В комментариях под видео они желали Герою здоровья, а созданной семье – счастья:

"Искренние поздравления! Пусть ваша общая судьба будет долгой и счастливой!";

"Примите самые искренние поздравления!!! Желаю семейного благополучия и долгих лет жизни вместе под мирным небом!";

"Дай Бог тебе сил восстановиться полностью. Ты очень сильный. Вы очень хорошая пара! Спасибо тебе за защиту!";

"очень трогательно";

"Желаю вам крепкого здоровья! Счастливой и долгой жизни! Благодарю вас за ваш вклад в победу! Вы настоящий герой!".

У бойца ВСУ обнаружили в челюсти пулю

Военнослужащий ВСУ обратился к врачам за помощью, потому что его беспокоила боль в щеке. Защитник рассказал, что ему что-то ударило в щеку.

Парень настаивал, что с ним не произошло ничего серьезного. Он просил осмотреть его как можно быстрее и снова отпустить на фронт. Однако во время осмотра врачи обнаружили, что у бойца вместо двух зубов в челюсти шар.

Где и когда произошел инцидент – неизвестно. Известно только, что в тот день в прифронтовой стабпункт привезли 9 раненых бойцов.