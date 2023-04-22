Щемливе відео Герой опублікував у соцмережах. Як видно з кадрів, Михайло серйозно підготувався до події.

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Захисник, який втратив обидві ноги, освідчився коханій

Михайло Варварич – боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. У лавах армії він служить з 2016 року. У лютому 2022 він мав повернутися до цивільного життя, проте повномасштабне вторгнення внесло свої корективи.

Навесні 2022 року Герой втратив обидві ноги та отримав травму рук під час виконання бойового завдання на Луганщині. Наразі 28-річний Михайло Ваврарич проходить курс лікування в США, де отримав протези.

Герой не втрачає оптимізму й вчиться жити з протезами. Михайло Варварич розчулив користувачів соцмереж щемливим відео, на якому освідчується своїй дівчині.

Український захисник освідчився коханій: дивіться відео

Кохана Героя 19-річна Ірина відповіла на пропозицію згодою й опублікувала декілька світлин з щасливого моменту.

Більше фото з освідчення у каруселі:

Український боєць після освідчення станцював перший танець на протезах.

Танець закоханих: дивіться відео

Українці розчулилися від побаченого. У коментарях під відео вони бажали Герою здоров'я, а новоствореній сім'ї – щастя:

"Щирі вітання! Хай ваша спільна доля буде довгою та щасливою!";

"Прийміть найщиріші вітання!!! Бажаю сімейного добробуту та довгих років життя разом під мирним небом!";

"Дай Боже тобі сил відновитись повністю.Ти дуже сильний. Ви дуже гарна пара! Дякую тобі за захист!";

"Дуже зворушливо";

"Бажаю вам міцного здоров'я! Щасливого та довгого життя! Дякую вам за ваш вклад у перемогу! Ви справжній герой!".

У бійця ЗСУ виявили в щелепі кулю

Військовослужбовець ЗСУ звернувся до лікарів за допомогою, бо його турбував біль у щоці. Захисник розповів, що йому щось вдарило у щоку.

Хлопець наполягав, що з ним не сталося нічого серйозного. Він просив оглянути його якнайшвидше і знову відпустити на фронт. Проте під час огляду лікарі виявили, що у бійця замість двох зубів у щелепі куля.

Де і коли стався інцидент - невідомо. Відомо лише те, що того дня до прифронтового стабпункта привезли 9 поранених бійців.