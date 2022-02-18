Боец ВСУ получил тяжелое ранение из-за обстрела возле Старогнатовки

В результате минометного обстрела в селе Старогнатовка пострадал боец Вооруженных сил Украины. Предварительно известно, что ранение тяжелое.

Предварительно известно, что полиция квалифицировала обстрел как террористический акт. Атакой оккупанты повредили жилые дома, оставили людей без света.

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Оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов

В результате минометного обстрела села Старогнатовка был тяжело ранен солдат ВСУ. Предварительная правовая квалификация – террористический акт,

– заявили в полиции.

Добавили также, что полиция документирует последствия происходящего и оказывает помощь гражданам. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения законов и обычаев войны.

Полиция сообщила, что 18 февраля под обстрел попали поселки Светлодарск, Трудовское, Шумы, Луганское, Гнутовое, Опытное, Верхнеторецкое, Невельское, Нью-Йорк, Гранитное, Южное, Старогнатовка, Чермалик, Водяное, Новогригоровка, Новотроицкое, город Красногоровка и поселок городского типа Мироновский.

Полиция рассказала, что:

с 7 утра незаконные вооруженные формирования обстреляли окрестности поселка городского типа Верхнеторецкое;

люди не пострадали, однако пророссийские боевики повредили линию электропередач в направлении сел Новобахмутовка, Каменка, Новоселовка вторая и Красногоровка;

на вечер 18 февраля без света остаются 30 жителей Новоселовки-2, 600 жителей Новобахмутовки и 800 – Верхнеторецкого, частично – жители Старогнатовки.

Снаряды попали в жилые дома пенсионеров

В результате обстрела повреждения получили дома мирных жителей Волновахского района.

В селе Васильевка снаряд попал в дом 70-летней женщины, также от вражеского огня был поврежден дом 72-летнего жителя села Трудовское,

– сообщили правоохранители.

Оккупанты обстреляли ориентировочно 20 населенных пунктов / Фото Нацполиции

Обострение на Донбассе: основное

Пророссийские боевики 17 февраля 60 раз открыли огонь.

Они обстреляли детский сад, школу, гражданские дома. В результате этого 3 работника садика получили контузию, ранения получили 2 военных и 2 гражданских.

Более того, пророссийские главари на оккупированных территориях объявили об эвакуации людей. Причиной цинично назвали действия Киева, а не Москвы. Якобы Украина собирается наступать.

Владимир Путин даже готов каждому эвакуированному платить 10 тысяч рублей.

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