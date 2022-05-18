Boeing 737, разбившийся в марте на юге Китая, намеренно направили в землю, – СМИ

Самолет Boeing 737, разбившийся на юге Китая еще в марте, могли специально направить в землю. Тогда все 133 пассажира самолета погибли.

Такие данные приводит издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских экспертов, исследующих причины аварии. У них был доступ к "черным" ящикам самолета.

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Кто-то дал команду лететь в землю

По данным бортовых самописцев, самолет получил команду резко снизить высоту. Ее предоставил человек, который в тот момент находился в кабине пилотов.

Самолет сделал то, что ему кто-то из кабины приказал сделать,

– отмечают источники издания.

В настоящее время американские эксперты расследуют действия пилотов в этой авиакатастрофе. Они рассматривают вариант, что в кабину мог пробраться посторонний человек и направить самолет к земле.

Китайские специалисты, изучающие причины аварии, не обнаружили никаких технических неисправностей на борту, которые могли бы вызвать авиакатастрофу.

Самолет авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс из Куньмина в Гуанчжоу, разбился 21 марта на горной местности на юге Китая. Тогда погибли 133 человека: среди них – 9 членов экипажа.

Это была первая катастрофа, произошедшая с коммерческим лайнером в Китае с 2010 года. Известно, что на борту самолета не было украинцев.

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Военные корабли Китая недавно, 14 мая, заплыли в прибрежную зону островов Сэнкаку в Восточнокитайском море. Они контролируются Японией. Но Китай не признает установленную экономическую зону между государствами в этом море. И требует вернуть острова Дяоюйдао, которые до 1895 принадлежали Китаю.

На этот раз туда заплыли четыре патрульных катера . Это уже не в первый раз: китайские корабли время от времени демонстративно заходят в эту прибрежную зону, находятся там несколько часов, после чего возвращаются. Важно, что такие действия еще не приводили к никаким вооруженным столкновениям.

. Это уже не в первый раз: китайские корабли время от времени демонстративно заходят в эту прибрежную зону, находятся там несколько часов, после чего возвращаются. Важно, что такие действия еще не приводили к никаким вооруженным столкновениям. Ранее в Минобороны Китая заявляли, что никогда не потерпят независимость Тайваня. Там считают, что это внутренний вопрос. И чем больше США и Япония будут вмешиваться сюда – тем жестче будет реакция Китая.

В США же подчеркивают: если Китай попытается решить силой вопрос Тайваня, то будут серьезные санкции.

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