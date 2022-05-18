Boeing 737, разбившийся в марте на юге Китая, намеренно направили в землю, – СМИ
Источник:WSJ
Самолет Boeing 737, разбившийся на юге Китая еще в марте, могли специально направить в землю. Тогда все 133 пассажира самолета погибли.
Такие данные приводит издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских экспертов, исследующих причины аварии. У них был доступ к "черным" ящикам самолета.
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Кто-то дал команду лететь в землю
По данным бортовых самописцев, самолет получил команду резко снизить высоту. Ее предоставил человек, который в тот момент находился в кабине пилотов.
Самолет сделал то, что ему кто-то из кабины приказал сделать,
– отмечают источники издания.
В настоящее время американские эксперты расследуют действия пилотов в этой авиакатастрофе. Они рассматривают вариант, что в кабину мог пробраться посторонний человек и направить самолет к земле.
Китайские специалисты, изучающие причины аварии, не обнаружили никаких технических неисправностей на борту, которые могли бы вызвать авиакатастрофу.
Самолет авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс из Куньмина в Гуанчжоу, разбился 21 марта на горной местности на юге Китая. Тогда погибли 133 человека: среди них – 9 членов экипажа.
Это была первая катастрофа, произошедшая с коммерческим лайнером в Китае с 2010 года. Известно, что на борту самолета не было украинцев.
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