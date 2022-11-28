Могут бить по тылам врага: Boeing планирует производить боеприпасы для Украины, – СМИ

На сторону Украины становится все больше авторитетных мировых компаний, стремящихся помочь нашей стране победить. Американская корпорация Boeing хочет наладить поставки высокоточных снарядов в Украину.

Как пишут СМИ, в Пентагоне сейчас рассматривают это предложение. Окончательного ответа еще нет.

Важно Мощный и универсальный броневик: как грозный MaxxPro усложняет жизнь оккупантам

Украина сможет еще эффективнее бить по тылу оккупантов

Boeing хочет поставлять Украине дешевые высокоточные снаряды, что позволит наносить удары по глубокому тылу российской армии. Речь идет о снарядах GLSDB, которые объединяют в себе боеприпасы GBU-39 и ракетные двигатели М26. Их Украина может получить весной 2023 года.

GLSDB управляется с помощью GPS-навигатора и может поразить важную цель россиян на расстоянии 150 километров. Стоимость одного такого снаряда составляет около 40 тысяч долларов. По данным издания, Boeing предложил Пентагону поставлять Украине снаряды сразу с американских складов.

Что нужно знать о поддержке Украины в мире

Пока Владимир Путин вынужден чуть ли не на коленях выклянчивать у таких же диктаторских режимов, как и в России, хоть какое-то оружие и боеприпасы, Украину поддерживают не только правительства мира, но и многие частные компании. В частности, гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар планирует в будущем производить в Украине беспилотные истребители Bayraktar Kizilelma, а также беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

Строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar может занять несколько месяцев, запустить его планируют в 2023 году.

Кроме того, помощь оказывают и многие цивилизованные страны мира, в частности:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые страны оказывают Украине военную помощь, хотя не говорят об этом и даже отрицают свое участие.

К теме – дадут ли Украине системы Patriot: смотрите видео